Афелий-2025: Земля "удалилась" от Солнца
Фото: unsplash
Земля прошла через дальнюю от Солнца точку орбиты, сообщает Zakon.kz.
Об этом накануне рассказали ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН:
"Земля 3 июля достигла так называемого афелия (апоцентра) своей орбиты и находится сейчас на самом большом за год удалении от Солнца, где получает, соответственно, меньше всего тепла и света. По температуре, как минимум в Москве, этого, впрочем, не скажешь".
В целом, как отметили ученые, "тот факт, что Земля ближе всего к Солнцу в январе, а дальше всего в июле, ставит в тупик уже не одно поколение школьников, да и более взрослых образованных людей".
"Думается, что жителям южного полушария Земли, где сейчас середина зимы, смириться с этой странностью природы намного проще", – поделились они.
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