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Мир

Уникальный момент попал на видео: осколок метеорита пробил крышу частного дома в США

метеорит пробил крышу частного дома в США, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 21:43 Фото: социальная сеть X (бывшая Twitter)
Крышу частного дома в городе Макдоноу, штат Джорджия, пробил фрагмент метеорита, сообщает Zakon.kz.

Как пишет UPI со ссылкой на местное управление по чрезвычайным ситуациям, никто не пострадал, и обошлось без серьезного ущерба для жильцов.

Отмечается, что американское метеорное общество классифицировало упавший метеор как болид – особенно яркий и крупный метеор, который при падении может создавать звуковой удар или даже световую вспышку, заметную на сотни километров.

Учитывая, что метеориты редко достигают поверхности Земли и попадают в населенные пункты, на место ЧП массово выехали ученые и энтузиасты.

Согласно данным издания, на случай возможных последствий падения других фрагментов в округе сохраняется режим повышенной готовности.

Очевидцы публикуют ролики с места события.

Ранее сообщалось, что озеро прорвало в Кыргызстане. 180 человек экстренно эвакуировали из района.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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