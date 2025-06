Уникальный момент попал на видео: осколок метеорита пробил крышу частного дома в США

Как пишет UPI со ссылкой на местное управление по чрезвычайным ситуациям, никто не пострадал, и обошлось без серьезного ущерба для жильцов.

Отмечается, что американское метеорное общество классифицировало упавший метеор как болид – особенно яркий и крупный метеор, который при падении может создавать звуковой удар или даже световую вспышку, заметную на сотни километров.

Учитывая, что метеориты редко достигают поверхности Земли и попадают в населенные пункты, на место ЧП массово выехали ученые и энтузиасты.

Согласно данным издания, на случай возможных последствий падения других фрагментов в округе сохраняется режим повышенной готовности.

Очевидцы публикуют ролики с места события.

WATCH: Reports of a fireball/meteorite/something over Georgia. USGS says it may be related to a sonic boom.



Henry County says a McDonough home was damaged by small rock flying through roof into the floor.



Anna Sparks witnessed this in Dawsonville, GA. @ATLNewsFirst pic.twitter.com/eDdMCwxmNV