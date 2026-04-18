#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+4°
$
469.52
553.75
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+4°
$
469.52
553.75
6.15
Наука и технологии

Египтологи, наконец, раскрыли тайну строительства пирамиды Хеопса

Великая пирамида Гизы , фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2026 08:55 Фото: pexels
Последние исследования египетских пирамид исключают возможность того, что пирамиды могли быть построены инопланетянами. У древних египтян мог быть другой способ их возведения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The New York Post, согласно новаторскому исследованию, опубликованному в журнале Nature, современная 3D-модель предполагает, что Великая пирамида Гизы была построена с использованием специальной скрытой рампы, которая, возможно, позволила построить ее менее чем за два десятилетия.

Озадачивало и то, как рабочим удалось поднять 2,3 миллиона кирпичей, некоторые из которых весили более 60 тонн, без использования современной техники и при этом сохранить точную геометрию конструкции.

Согласно модели Ройга, которая имитировала процесс строительства пирамиды с сохранением ее устойчивости, материалы транспортировались по центральному пандусу, встроенному во внешнюю структуру пирамиды, а не по сети внешних пандусов.

Рабочие оставляли открытыми участки внешних слоев, чтобы перемещать материалы и людей по ним по восходящему маршруту.

По мере продвижения строительства эти зазоры заполнялись, тем самым скрывая видимые следы пандуса после завершения возведения пирамиды. Путем удаления и засыпки "периметральных рядов" рабочие создали спиралевидный пандус, который поднимался вверх по мере строительства пирамиды.

Метод ступенчатого наращивания нагрузки показал, что блоки можно было устанавливать каждые четыре-шесть минут. Это означает, что пирамида могла быть завершена за 14-21 год.

Ранее мы писали о том, что туристы не смогут гулять до полуночи в Египте.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: