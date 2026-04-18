Египтологи, наконец, раскрыли тайну строительства пирамиды Хеопса

Последние исследования египетских пирамид исключают возможность того, что пирамиды могли быть построены инопланетянами. У древних египтян мог быть другой способ их возведения.

Как пишет The New York Post, согласно новаторскому исследованию, опубликованному в журнале Nature, современная 3D-модель предполагает, что Великая пирамида Гизы была построена с использованием специальной скрытой рампы, которая, возможно, позволила построить ее менее чем за два десятилетия.

Озадачивало и то, как рабочим удалось поднять 2,3 миллиона кирпичей, некоторые из которых весили более 60 тонн, без использования современной техники и при этом сохранить точную геометрию конструкции.

Согласно модели Ройга, которая имитировала процесс строительства пирамиды с сохранением ее устойчивости, материалы транспортировались по центральному пандусу, встроенному во внешнюю структуру пирамиды, а не по сети внешних пандусов.

Рабочие оставляли открытыми участки внешних слоев, чтобы перемещать материалы и людей по ним по восходящему маршруту.

По мере продвижения строительства эти зазоры заполнялись, тем самым скрывая видимые следы пандуса после завершения возведения пирамиды. Путем удаления и засыпки "периметральных рядов" рабочие создали спиралевидный пандус, который поднимался вверх по мере строительства пирамиды.

Метод ступенчатого наращивания нагрузки показал, что блоки можно было устанавливать каждые четыре-шесть минут. Это означает, что пирамида могла быть завершена за 14-21 год.

Ранее мы писали о том, что туристы не смогут гулять до полуночи в Египте.