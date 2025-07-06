Ученые объяснили, почему гималайские ледники тают быстрее, чем ожидалось
По информации NDTV, ускоренное таяние, вызванное глобальным потеплением, влияет на водную безопасность, поскольку почти два миллиарда человек, живущих ниже по течению рек, берущих начало в Гималайских хребтах, могут столкнуться с нехваткой воды.
Такие изменения в реках, питаемых талой ледниковой водой, могут повлиять на сельское хозяйство, гидроэнергетику и питьевую воду. Также увеличится риск прорыва ледниковых озер, лавин и внезапных паводков.
Повышение температуры приводит к тому, что ледники теряют лед со скоростью, превышающей среднюю скорость за последние столетия. Согласно последнему исследованию, опубликованному в журнале Science, к 2100 году ледники Гиндукуша могут потерять до 75% своих ледников, если глобальная температура поднимется на 2 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня.
"Ледники являются хорошими индикаторами изменения климата, поскольку их отступление позволяет нам собственными глазами увидеть, как меняется климат", – заявила доктор Лилиан Шустер из Университета Инсбрука, Австрия.
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