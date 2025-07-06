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Наука и технологии

Ученые объяснили, почему гималайские ледники тают быстрее, чем ожидалось

Лед, вода, небо, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2025 03:59 Фото: unsplash
Гималайский регион сталкивается с критической проблемой таяния ледников с исключительной скоростью. Это создает риски для водных ресурсов Индии и сообществ, расположенных ниже по течению, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, ускоренное таяние, вызванное глобальным потеплением, влияет на водную безопасность, поскольку почти два миллиарда человек, живущих ниже по течению рек, берущих начало в Гималайских хребтах, могут столкнуться с нехваткой воды.

Такие изменения в реках, питаемых талой ледниковой водой, могут повлиять на сельское хозяйство, гидроэнергетику и питьевую воду. Также увеличится риск прорыва ледниковых озер, лавин и внезапных паводков.

Повышение температуры приводит к тому, что ледники теряют лед со скоростью, превышающей среднюю скорость за последние столетия. Согласно последнему исследованию, опубликованному в журнале Science, к 2100 году ледники Гиндукуша могут потерять до 75% своих ледников, если глобальная температура поднимется на 2 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня.

"Ледники являются хорошими индикаторами изменения климата, поскольку их отступление позволяет нам собственными глазами увидеть, как меняется климат", – заявила доктор Лилиан Шустер из Университета Инсбрука, Австрия.

Ранее океанологи раскрыли тайну аномально "холодного пятна" в океане.

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Аксинья Титова
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