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Наука и технологии

Врачи в России нашли способ избавлять людей от храпа за 40 минут

мужчина и женщина в кровати, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 10:11 Фото: pexels
Российские врачи внедрили в практику редкую малоинвазивную операцию, позволяющую полностью устранить храп и апноэ сна, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о barbed-фарингопластике – методике, при которой с помощью специальных "колючих" (от англ. "barbed") нитей укрепляют и подтягивают мягкое небо и стенки глотки. 

"Храп не только доставляет неудобства человеку и окружающим, но может являться серьезной угрозой для здоровья. Например, у людей, которые храпят (имеют апноэ) более 20% от общего времени сна, риск неконтролируемой гипертонии почти вдвое выше, чем у здоровых людей, а значит, риски других сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт, инсульт, ИБС) также значительно увеличены", – рассказал "Газете.Ru" оториноларинголог, руководитель отделения оториноларингологии ЕМС Ираклий Якобашвили.

Храп также приводит к прерывистому отдыху, нарушает фазы глубокого сна. Ночное апноэ повышает риск развития гипертонии, инфаркта, сердечной недостаточности, инсульта и сахарного диабета. А люди с тяжелой формой заболевания в три раза больше подвержены риску смерти от любых причин по сравнению с теми, у кого нет этого состояния.

Таким пациентам требуется лечение. Но классическая операция часто связана с выраженным болевым синдромом, иссечением тканей и требует длительного восстановления (щадящей диеты, приема мягкой пищи, ограничения физических и голосовых нагрузок).

В основе новой методики – применение специальных нитей barbed, которые сами фиксируются в тканях без завязывания узлов. Это ускоряет процедуру и снижает травматичность по сравнению с классической фарингопластикой, при которой требуется удаление язычка, мягкого неба или миндалин. Во время вмешательства ткани мягко перераспределяются и стабилизируются, поэтому проходимость дыхательных путей восстанавливается физиологично.

Операция не требует наружных разрезов и занимает 40-60 минут.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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