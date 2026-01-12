#Казахстан в сравнении
Советы

Как самостоятельно вылечить храп

будильник, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 09:30 Фото: unsplash
Российский врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал, как можно избавиться от храпа самостоятельно, сообщает Zakon.kz.

При этом в беседе с aif.ru он пояснил, что самостоятельно вылечить можно неосложненный храп, когда нет остановок дыхания во сне.

Бузунов отметил, что наиболее частые причины храпа – лишний вес, затрудненное носовое дыхание, западение языка, слабые мышцы глотки, алкоголь и курение. Можно попробовать уменьшить влияние этих факторов.

Врач советует несколько простых способов:

  • Не употребляйте алкоголь за 2-3 часа до сна. Он способствует расслаблению мышц, что приводит к храпу.
  • Используйте домашний спрей от храпа из смеси растительного масла и воды. Полоскание горла таким средством поможет смягчить и увлажнить слизистые, стенки глотки будут меньше склонны слипаться.
  • Если у вас плохо дышит нос, применяйте на ночь носовые полоски. Полоска наклеивается на нос и растягивает в сторону крылья носа. Это расширяет носовые ходы и уменьшает храп. В случае отека слизистой носа можно использовать спрей для носа с мометазоном в течение месяца (обычно назначается при аллергическом рините и полипах).
  • Отучитесь спать на спине. На одежду, в которой спите (майку, футболку, пижаму), пришейте кармашек так, чтобы он располагался между лопаток. На ночь кладите в него детский кубик или теннисный мячик. Он не даст вам перевернуться на спину во сне. Через 3-4 недели сформируется привычка спать на боку.
  • Поднимите изголовье кровати немного повыше. Для этого можно использовать специальные клиновидные подушки под матрас. Благодаря этому западение языка во сне уменьшится и храп тоже.
  • Попробуйте снизить вес. Избыточная масса тела – самая частая причина храпа.

По словам сомнолога, иногда помогают специальные капы от храпа, выдвигающие нижнюю челюсть вперед (при маленькой, смещенной назад нижней челюсти).

Также Бузунов рекомендует утром и вечером делать упражнения для укрепления мышц мягкого неба в течение 10 минут:

  1. Выдвиньте язык вперед и вниз насколько сможете. Удерживайте его в таком положении 1-2 секунды. Повторите 30 раз.
  2. Двигайте челюстью вперед и назад. Препятствуйте движениям вперед, надавливая на подбородок ладонью. Повторите 30 раз.
  3. Крепко зажмите в зубах деревянную палочку и удерживайте 3-4 минуты.
  4. Приоткройте рот и сделайте по 10 круговых движений нижней челюстью по часовой стрелке и обратно.
  5. С усилием надавите языком на верхнее небо в течение минуты. Сделайте три раза с перерывом по 30 секунд.
  6. Отодвигайте корень языка назад к горлу. Рот должен быть закрыт, дышать нужно через нос. Повторите 30 раз.
  7. Произносите по 20-25 раз гласные "И" и "У", сильно напрягая мышцы шеи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее врач ответила, почему наносить парфюм на голую кожу может быть опасно.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
