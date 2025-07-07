Врач рассказал, почему опасно засыпать под шум телевизора

Ученые выяснили, что популярная привычка засыпать под громкий "белый шум" может привести к ухудшению слуха, выступающему одним из главных факторов риска деменции в пожилом возрасте, сообщает Zakon.kz.

Об этом американский невролог Байбин Чен рассказал в интервью изданию Daily Mail.

Белый шум – это равномерный звуковой фон, сочетающий волны разных частот на одинаковой громкости. Он бывает как естественным (звуки дождя, прибоя, ветра), так и техногенным –возникающим при работе холодильника или фена.

Особенно популярен искусственный белый шум в записи: он помогает людям с тревожностью или ушным звоном легче заснуть, заглушая посторонние звуки.

Однако, как подчеркнул доктор Чен, слишком громкий белый шум может со временем повредить слух.

"Ухудшение слуха является одним из ключевых предвестников деменции", – отметил специалист. Он порекомендовал следить за уровнем громкости и не превышать порог в 50 децибел.

Это исследование подтверждаются и научными данными. В 2024 году международная группа исследователей проанализировала 20 работ и пришла к выводу, что необходимо ограничивать как уровень громкости, так и продолжительность использования устройств с белым шумом. Другое исследование, проведенное в США, показало, что почти треть случаев деменции у пожилых связана с нарушениями слуха.

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