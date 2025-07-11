Ученые приблизились к массовому производству искусственной крови

Исследователи из Лондонского университета имени королевы Марии совершили значительный прорыв в технологии создания искусственной крови, сообщает Zakon.kz.

По данным News-Medical.net, научная группа выявила ключевую роль сигнального белка хемокина CXCL12 в формировании эритроцитов – основных клеток крови, отвечающих за транспорт кислорода.

Ученые установили, что CXCL12 играет критическую роль в процессе созревания эритроцитов, помогая клеткам-предшественникам избавляться от ядра – ключевого этапа в их превращении в полноценные красные кровяные тельца.

Эритроциты составляют до 45% объема крови человека и выполняют жизненно важную функцию доставки кислорода ко всем тканям организма.

В естественных условиях этот сложный процесс происходит в костном мозге, где стволовые клетки последовательно трансформируются в эритробласты, а затем, теряя ядро, становятся зрелыми эритроцитами. Потеря ядра – не просто формальность, а необходимый механизм для уплотнения клетки и увеличения концентрации гемоглобина, что повышает эффективность транспорта кислорода.

Исследователи продемонстрировали, что добавление CXCL12 в лабораторных условиях позволяет успешно имитировать этот критический этап развития клеток крови, что открывает новые возможности для совершенствования технологий производства искусственной крови.

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