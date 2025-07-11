Выяснилось, передается ли чувство юмора по наследству
Работа опубликована в журнале Twin Research and Human Genetics (TRHG). В ней говорится, что команда под руководством психолога Гила Грингросса из Университета Аберистуита изучила более 1300 взрослых близнецов.
Участники оценивали себя и своих братьев/сестер по чувству юмора, а затем придумывали подписи к двум комическим картинкам из архива The New Yorker. Независимые судьи оценивали, насколько шутки действительно смешны.
Оказалось, идентичные близнецы действительно чаще считали себя и друг друга одинаково смешными – это указывает на умеренное влияние генов на самооценку.
Однако по реальной способности шутить, то есть по качеству подписей – разницы между однояйцевыми и разнояйцевыми парами не было. Это указывает на то, что хорошее чувство юмора юмор определяется в первую очередь внешними факторами.
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