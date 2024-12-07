"Стендаперы" в мире знаков: гороскоп о чувстве юмора для всех

Астрологи рассказали об способностях чувства юмора всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен

У них тяжеловато с шутками, однако рассмешить их легко. Учитывая то, что Овны во что бы то ни стало стараются сохранить лицо, смеяться они будут над каждой шуткой в любой компании, причем так искренне, что искренней и не придумаешь. Однако травят по большей части хорошо заезженные шуточки.

Телец

По большей части старается подстроиться под собеседника (компанию) и хорошо чувствует, где нужно смеяться, а где нет. Женщины Тельцы редко запоминают или травят анекдоты, но в веселой компании посмеются от души, даже если не совсем понимают шутку или она кажется им не смешной. Мужчины же Тельцы редко воспринимают тонкий юмор – они ценители более приземленного, иногда даже черного юмора.

Близнецы

Вот уж кто настоящий ценитель тонких материй – юмор не исключение, особенно если Близнецы оказались в одной компании с Водолеем и/или Весами. Им, как и Водолеям, больше по душе оригинальные и свеженькие шутки. При этом сами могут на ходу сочинять потрясающие истории, анекдоты и просто умопомрачительные заморочки. Так что собеседникам остается только догадываться, это Близнец только что придумал или это из его жизни.

Рак

Натура утонченная, особенно это касается женщин. Они не любят грубых и циничных шуток — им больше по душе добрые шутки. Это ценители тонкого и не всегда понятного множеству юмора. Не пытайтесь рассмешить Рака нецензурным анекдотом – он, конечно, из вежливости улыбнется, но вряд ли это принесет ему удовольствие. В компаниях Раки, как правило, больше слушают шутки, чем сами шутят.

Лев

Чем понятнее шутка, выданная Львице, тем больше шансов ее рассмешить. Еще лучше, если это будет просто меткая фраза, а не анекдот. Мужчины Львы ради того, чтобы стать душой компании, будут сыпать шутками, более понятными именно этой компании. А смешить их самих лучше тоже понятными, короткими и остроумными фразами – они редко заморачиваются над длинными историями и анекдотами.

Дева

Только у Девы в голове может быть скопище потрясающих по черноте и циничности шуток, которые они запоминают дословно и выдают всегда в тему. Девы потрясающе остроумны. Они могут обезоружить одной фразой. Причем фраза эта будет эталоном юмора. Поэтому смешить Деву нужно ее же оружием – остроумной циничной шуткой.

Весы

Потрясающе остроумные мужчины Весы обычно становятся душой компании. В голове Весов хранится несметное количество шуток, которые они удачно комбинируют, выдумывая что-нибудь новенькое и оригинальное. И женщины, и мужчины Весы умеют "убить" одной фразой – из разряда "молчит-молчит, но как скажет!"

Скорпион

Они всегда стараются оставаться на плаву – это относится и к шуткам. Они всегда в курсе новых и оригинальных заморочек, всегда креативно и остроумно шутят. В их коллекции полно самых разнообразных анекдотов, шуток-прибауток и прочего, которыми они активно пользуются. Любители возвышенного, они могут бесподобно травить и пошлые анекдоты. Рассмешить же Скорпиона сложно – разве что только оригинальной шуткой.

Стрелец

До Стрельцов "доходят" только хорошо проверенные временем шутки. Более того, шутят Стрельцы весьма неуклюже. А их привычка резать правду-матку сказывается и на чувстве юмора – нередко их шутки переходят в упреки. Если же Вы задались целью рассмешить Стрельца, вооружитесь беспроигрышными анекдотами – скорее всего, Стрелец от души посмеется, потому как даже если уже и слышал этот анекдот, все равно его не запомнил.

Козерог

Козерог, рассыпающийся анекдотами, – это, скорее всего, Водолей. Но хорошие шутки они ценить умеют, причем самые разные. У Козерогов отличная память, потому постарайтесь не повторять им несколько раз одну и ту же шутку – они просто потеряют к вам интерес. Однако более благодарного слушателя шуток, чем Козерога, найти трудно.

Водолей

Ничего не стоит рассмешить женщину Водолея. Эта хохотушка готова смеяться даже от ползущего пальца. Более того, Водолейки со своим зажигательным темпераментом и очень задорным характером готовы рассмешить кого угодно, что, безусловно, притягивает внимание и очаровывает. Мужчины Водолеи по праву оценят добротный анекдот или остроумие собеседника.

Рыбы

Мужчины Рыбы обычно душа компании, особенно если эта компания женская. Но травят, как правило, "бородатенькие" анекдоты. Рассмешить Рыбок довольно легко, особенно женщин. Это хохотушки, однако, любую шутку они будут долго обдумывать, даже примерять к себе, так что не стоит шутить на тему внешности. Посмеются, конечно, от души, но могут и закомплексовать. И уж точно обсудят это с подружками.

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