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Наука и технологии

Ученые предупредили об опасности орехов кешью для детей

Еда, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 08:55 Фото: pixabay
Ученые из берлинской клиники Charité (Германия) зафиксировали рост числа опасных аллергических реакций на кешью у детей, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Allergy, в основу научной работы легли данные Европейского реестра анафилаксии за 2007-2024 годы. Среди почти шести тысяч зарегистрированных пищевых аллергий 1389 были связаны с древесными орехами.

Чаще всего причиной анафилаксии у детей становился именно кешью – в 334 случаях. На втором месте оказался фундук (211 случаев), на третьем – грецкий орех (146 случаев). При этом тяжелая реакция нередко возникала даже после употребления менее одной чайной ложки продукта.

Анафилаксия – острая и стремительно развивающаяся аллергическая реакция, которая может привести к летальному исходу без немедленной медицинской помощи. Она возникает, когда иммунная система отвечает на безвредное вещество – например, белок из пищи или компоненты лекарств, как на опасный патоген. В организме резко высвобождаются биологически активные вещества, в том числе гистамин, что приводит к отеку дыхательных путей, резкому падению артериального давления, нарушению дыхания, кожным реакциям, расстройствам желудка и потере сознания.

Авторы работы предупреждают: случаи анафилаксии, вызванной кешью, у детей учащаются, и этот орех уже "превзошел" по опасности более привычные аллергены.

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Аксинья Титова
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