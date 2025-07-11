Найдено объяснение загадочных "ведьминых кругов" по всей Земле

На каждом континенте можно встретить странные оголенные неглубокие круглые впадины диаметром от нескольких метров до нескольких километров. Их прозвали "ведьмиными кругами". Анализ почвы показал, что эти провалы выделяют водород, поднимающийся из недр Земли, сообщает Zakon.kz.

Десятилетиями экологи спорили о происхождении другого типа "ведьминых кругов" – меньших по размеру, часто встречающихся в засушливых районах и, предположительно, возникающих из-за нехватки воды, конкуренции растений или даже деятельности термитов. Лишь в последние 10 лет обнаружены круги, выделяющие водород. Но их детальное изучение затруднено из-за высокой стоимости бурения.

Ученые и предприниматели заинтересовались этими кругами как возможными источниками экологически чистого топлива.

Новое исследование, опубликованное в журнале Geology, предложило одно из первых геомеханических объяснений образования загадочных провалов: давление поднимающегося водорода вызывает вздутие и последующее проседание круглого участка земли.

Рецензировавший статью геолог Ален Принцхофер отметил, что до сих пор "никто по-настоящему не понимал и не пытался серьезно объяснить, как формируются эти ведьмины круги". По его мнению, эта работа стала "еще одним кирпичиком в фундамент знаний о водородных системах", пишет "Наука".

Геолог Мартин Шёпфер из Венского университета отметил, что если хотят использовать эти круги для добычи энергии, нужно знать, на какую глубину бурить.

Пытаясь объяснить происхождение кругов, Шёпфер и его коллеги разработали модель, вдохновленную реальным аналогом: протекающими газопроводами XIX века, которые иногда создавали проседания в форме кругов из-за выхода газа через трещины в трубах. Ученые предположили, что природный водород под высоким давлением может вести себя аналогично.

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Согласно модели, водород, поднимающийся из точки на глубине до 500 метров, постепенно вытесняет воду из микропор в горных породах. Уже через 100-200 дней почва в этом месте вздуется "как суфле". На этой стадии просачивающийся газ может уничтожить растительность из-за изменения химического состава почвы. Если источник водорода перестанет действовать, в породы начнет проникать смесь воды и других газов под меньшим давлением, и грунт осядет. Весь процесс занимает около года, что согласуется с аэросъемкой, фиксирующей быстрое появление кругов, – "геологически мгновенно", по словам ученого.

Это объяснение "ведьминых кругов" встретило понимание далеко не у всех специалистов по природному водороду. Геохимик Вячеслав Згонник изучал сотни таких образований, но никогда не сталкивался с резким прекращением выбросов водорода.

"Мне кажется, авторы предложили механизм, который работает на бумаге, но не в природе", – заметил эксперт.

По его предположению, впадины образуются из-за химических реакций водорода с породами, которые делают грунт более пористым и склонным к проседанию.

Геофизик Яогуо Ли из Колорадской горной школы назвал статью "интересной и крутой", но усомнился в существовании таких мощных точечных источников водорода. Считается, что природный водород образуется при реакции воды с железосодержащими породами или при распаде радиоактивных элементов. Но в этих случаях газ поднимается медленно и слишком широко рассеивается по площади, чтобы создать круг по модели Шёпфера и его соавторов.

Згонник допустил, впрочем, что в результате замедления утечки определенными породами водород может накапливаться, а затем быстро прорываться к поверхности через вертикальные трещины, имитируя внезапный высоконапорный источник.

Если Шёпфер и его коллеги правы, то чем больше "ведьмин круг", тем крупнее источник водорода под ним – готовый ориентир для геологов. Однако структурный геолог Изабель Моретти из По-Адурского университета, рецензировавшая статью, сочла эту связь неубедительной: "Если вода уходит из ванны, это не скажет нам, какой у нее объем".

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