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Наука и технологии

Ученые обнаружили в Антарктиде соленые ледники вместо пресных

Лед, исследования, обитание, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2025 06:37 Фото: pixabay
Антарктический морской лед сокращается с 2015 года. В 2023 году его площадь уменьшилась на рекордные 1,55 млн квадратных км. Тогда в июле исчезла огромная глыба, сравнимая по размеру с Западной Европой, сообщает Zakon.kz.

По данным журнала PNAS, теперь ученые выявили неожиданную причину этих резких изменений –повышение солености вод вокруг континента.

Этот феномен вызывает парадокс, поскольку обычно таяние льда приводит к опреснению океана. Это свидетельствует о более глубоком структурном изменении в Южном океане – не только в морском льде, но и в водах под ним.

Морской лед у полюсов Земли ежегодно проходит циклы таяния летом и замерзания зимой, достигая сезонных минимумов и максимумов. В Антарктиде этот лед выполняет функцию защитного барьера, предохраняя наземные ледники континента от воздействия нагревающихся океанских вод. Помимо этого, он отражает часть солнечной энергии обратно в космос и задерживает углекислый газ под поверхностью океана.

Чтобы понять причину изменений, ученые использовали снимки со спутника Европейского космического агентства (ESA), измеряющего влажность почвы и соленость океана. Анализ данных стал возможен только благодаря современным алгоритмам.

Проанализировав ежедневную информацию с 2011 по 2023 год, исследователи обнаружили, что неизвестный процесс приводит к повышению солености. Одно из предположений состоит в том, что соль, находящаяся в глубоких слоях океана, поднимается на поверхность из-за изменений в циркуляции воды или атмосферных воздействий.

Ранее загадочные сигналы из-подо льда в Антарктиде удивили ученых.

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Аксинья Титова
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