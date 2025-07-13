Ученые обнаружили в Антарктиде соленые ледники вместо пресных
По данным журнала PNAS, теперь ученые выявили неожиданную причину этих резких изменений –повышение солености вод вокруг континента.
Этот феномен вызывает парадокс, поскольку обычно таяние льда приводит к опреснению океана. Это свидетельствует о более глубоком структурном изменении в Южном океане – не только в морском льде, но и в водах под ним.
Морской лед у полюсов Земли ежегодно проходит циклы таяния летом и замерзания зимой, достигая сезонных минимумов и максимумов. В Антарктиде этот лед выполняет функцию защитного барьера, предохраняя наземные ледники континента от воздействия нагревающихся океанских вод. Помимо этого, он отражает часть солнечной энергии обратно в космос и задерживает углекислый газ под поверхностью океана.
Чтобы понять причину изменений, ученые использовали снимки со спутника Европейского космического агентства (ESA), измеряющего влажность почвы и соленость океана. Анализ данных стал возможен только благодаря современным алгоритмам.
Проанализировав ежедневную информацию с 2011 по 2023 год, исследователи обнаружили, что неизвестный процесс приводит к повышению солености. Одно из предположений состоит в том, что соль, находящаяся в глубоких слоях океана, поднимается на поверхность из-за изменений в циркуляции воды или атмосферных воздействий.
Ранее загадочные сигналы из-подо льда в Антарктиде удивили ученых.