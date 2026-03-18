Удивительную находку обнаружили под антарктическим ледником

Розовые валуны среди темных вулканических пород в горах Хадсон Западной Антарктиды помогли ученым обнаружить огромный гранитный массив под ледником Пайн-Айленд. Его ширина составляет почти 100 км, а толщина – около семи, сообщает Zakon.kz.

Анализ минералов показал, что гранит сформировался около 175 млн лет назад. Результаты исследования представлены в журнале Communications Earth.

С помощью гравиметрических измерений ученые зафиксировали аномалию под ледником. Это позволило сопоставить гранитные валуны на поверхности с глубинным аналогом.

Выяснилось, что раньше ледник вел себя иначе: когда ледяной щит был толще, он мог захватывать породы у основания и переносить их вверх по склонам. Это объясняет, как валуны оказались на вершинах.

Открытие оказалось ценным для науки: оно дало новые сведения о поведении ледника в период последнего ледникового максимума, который был примерно 20 тыс. лет назад. Эти данные позволят специалистам уточнить климатические модели, используемые для прогнозирования таяния льдов и повышения уровня моря.

Эксперты отмечают, что геология под ледником играет важную роль по сей день. От свойств пород зависит, насколько легко лед скользит и как под ним циркулирует вода – а значит, и скорость его таяния. Регион ледника Пайн-Айленд считается одним из самых быстро теряющих лед в Антарктиде.

