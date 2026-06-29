С восьмиэтажный дом: ученые подтвердили существование гигантской акулы-мегалодона

Ученые изучили останки древней акулы и подтвердили – в их руках свидетельство существования гигантского мегалодона, сообщает Zakon.kz.

Позвонки возрастом 10,8 млн лет обнаружили в крупном карьере по добыче глины в Граме (Дания) в 1978 году. Они хранились в Копенгагенском геологическом музее, позже ставшем частью Музея естественной истории Дании. Во время переезда экспонат был утерян, остались лишь фотографии. А в 2017-м внимательный сотрудник музея случайно наткнулся на несколько ящиков с загадочными окаменелостями и понял, что это пропавшие позвонки.

Их большая часть со временем разрушилась, но их повторное обнаружение принесло значительную научную пользу, так как позволило уточнить размеры вымершего хищника, пишет "Наука".

"Возвращение позвонков стало настоящей радостью, ведь они эмпирически подтверждают указанный в литературе максимальный диаметр в 23 см", – рассказал ведущий автор исследования, профессор Кеншу Шимада из Университета Де Поля в Чикаго.

Otodus megalodon действительно был гигантской акулой, какой его любят изображать в голливудских блокбастерах. По новой оценке, древний владелец позвонков достигал 24,3 метра в длину и весил до 94 тонн.

"Этот образец – не просто крупнейшие из известных на сегодняшний день позвонков акулы, но и, насколько нам известно, самые большие позвонки рыбы из когда-либо найденных", – добавил палеобиолог.

Но в исследовании есть ремарка – впечатляющие габариты во многом остаются допущением – полных скелетов мегалодона в распоряжении ученых нет, и оценка выведена путем сравнения размера этих позвонков с максимальным диаметром (15,5 см) из относительно полной цепочки туловищных позвонков найденной в Бельгии особи длиной 16,4 метра.

"Глиняный карьер в Граме – это самая северная точка нахождения мегалодона, подтвержденная научно. Это не противоречит прежнему наблюдению, что в относительно холодных регионах останки мегалодона встречаются крупнее, чем в теплых", – замечает ее коллега Метте Эльструп.

С помощью микрокомпьютерной томографии ученые проанализировали прижизненные "кольца роста" на позвонках и выяснили, что на момент смерти этой особи было не менее 64 лет. Построенная модель роста указывает на возможную теоретическую продолжительность жизни мегалодона до 96 лет. Изучение породы, окружающей позвонки мегалодона, позволило совершить достаточно неожиданное открытие. Ученые идентифицировали многочисленные фрагменты жаберных структур и крошечные чешуйки другой акулы – гигантской акулы-слона (цеторинуса). Но позвонки ей точно не принадлежали – у них кардинально другая форма.

"Это привело нас к выводу, что останки гигантской акулы – не что иное, как содержимое желудка мегалодона. Для ископаемой летописи мегалодона это первое подобное документальное подтверждение", – подчеркнула соавтор исследования, палеонтолог Микаэль Сиверссон из Западно-Австралийского музея.

Составленная модель роста предполагает, что теоретически мегалодон мог быть даже несколько крупнее, но на сегодняшний день длина в 24,3 метра остается максимальной научно обоснованной.

Другим исследователям ранее удалось впервые в естественной среде обитания снять на видео самую скрытную и причудливую рыбу – глубоководную акулу-гоблина (или акулу-домового).