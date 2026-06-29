#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
485.95
565.74
6.83
Наука и технологии

С восьмиэтажный дом: ученые подтвердили существование гигантской акулы-мегалодона

древняя акула мегалодон, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 16:42 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Ученые изучили останки древней акулы и подтвердили – в их руках свидетельство существования гигантского мегалодона, сообщает Zakon.kz.

Позвонки возрастом 10,8 млн лет обнаружили в крупном карьере по добыче глины в Граме (Дания) в 1978 году. Они хранились в Копенгагенском геологическом музее, позже ставшем частью Музея естественной истории Дании. Во время переезда экспонат был утерян, остались лишь фотографии. А в 2017-м внимательный сотрудник музея случайно наткнулся на несколько ящиков с загадочными окаменелостями и понял, что это пропавшие позвонки.

Их большая часть со временем разрушилась, но их повторное обнаружение принесло значительную научную пользу, так как позволило уточнить размеры вымершего хищника, пишет "Наука".

"Возвращение позвонков стало настоящей радостью, ведь они эмпирически подтверждают указанный в литературе максимальный диаметр в 23 см", – рассказал ведущий автор исследования, профессор Кеншу Шимада из Университета Де Поля в Чикаго.

Otodus megalodon действительно был гигантской акулой, какой его любят изображать в голливудских блокбастерах. По новой оценке, древний владелец позвонков достигал 24,3 метра в длину и весил до 94 тонн.

"Этот образец – не просто крупнейшие из известных на сегодняшний день позвонков акулы, но и, насколько нам известно, самые большие позвонки рыбы из когда-либо найденных", – добавил палеобиолог.

Но в исследовании есть ремарка – впечатляющие габариты во многом остаются допущением – полных скелетов мегалодона в распоряжении ученых нет, и оценка выведена путем сравнения размера этих позвонков с максимальным диаметром (15,5 см) из относительно полной цепочки туловищных позвонков найденной в Бельгии особи длиной 16,4 метра.

"Глиняный карьер в Граме – это самая северная точка нахождения мегалодона, подтвержденная научно. Это не противоречит прежнему наблюдению, что в относительно холодных регионах останки мегалодона встречаются крупнее, чем в теплых", – замечает ее коллега Метте Эльструп.

С помощью микрокомпьютерной томографии ученые проанализировали прижизненные "кольца роста" на позвонках и выяснили, что на момент смерти этой особи было не менее 64 лет. Построенная модель роста указывает на возможную теоретическую продолжительность жизни мегалодона до 96 лет. Изучение породы, окружающей позвонки мегалодона, позволило совершить достаточно неожиданное открытие. Ученые идентифицировали многочисленные фрагменты жаберных структур и крошечные чешуйки другой акулы – гигантской акулы-слона (цеторинуса). Но позвонки ей точно не принадлежали – у них кардинально другая форма.

"Это привело нас к выводу, что останки гигантской акулы – не что иное, как содержимое желудка мегалодона. Для ископаемой летописи мегалодона это первое подобное документальное подтверждение", – подчеркнула соавтор исследования, палеонтолог Микаэль Сиверссон из Западно-Австралийского музея.

Составленная модель роста предполагает, что теоретически мегалодон мог быть даже несколько крупнее, но на сегодняшний день длина в 24,3 метра остается максимальной научно обоснованной.

Другим исследователям ранее удалось впервые в естественной среде обитания снять на видео самую скрытную и причудливую рыбу – глубоководную акулу-гоблина (или акулу-домового).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Существо, исследования, обитание
04:39, 13 июля 2025
Ученые боятся посещать океан из-за гигантской белой акулы
Морские обитатели, вода, охота
04:59, 27 марта 2026
Ученые поставили под сомнение существование акул как таковых
Подводные обитатели, существо, вода
03:20, 15 июля 2025
Размером с двухэтажный автобус: ученые открыли семитонную акулу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стали известны составы сборных Казахстана по боксу на чемпионат Азии U19 и U21
17:49, Сегодня
Стали известны составы сборных Казахстана по боксу на чемпионат Азии U19 и U21
Глеб Пугачёв
17:22, Сегодня
18-летний воспитанник казахстанского хоккея был выбран на драфте НХЛ как россиянин
Стал известен состав сборной Казахстана на этап Кубка мира по спортивному скалолазанию
17:03, Сегодня
Стал известен состав сборной Казахстана на этап Кубка мира по спортивному скалолазанию
Популярное издание не включило Винисиуса и Холанда в символическую сборную группового этапа ЧМ
16:50, Сегодня
Marca не включила Винисиуса и Холанда в символическую сборную группового этапа ЧМ-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: