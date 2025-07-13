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Мир

Из-за жары Великобританию атаковали супермуравьи

муравьи, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2025 09:55 Фото: pixabay
В Великобритании бьют тревогу из-за супермуравьев Tapinoma magnum, которых все чаще замечают в стране. Ученые обвиняют в нашествии жару, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, ранее эти насекомые уже заполонили многие европейские города.

"Марш супермуравьев – колонии, насчитывающие до 5 млн особей, заполонили всю Европу. Теперь они добрались и до Великобритании, и по мере того, как жара достигает своего пика, их становится все больше", – пишет издание.

В Министерстве окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании заявили, что "сохраняют бдительность" в отношении супермуравьев, но, по мнению журналистов, остановить их нашествие на страну уже невозможно.

"В Британской ассоциации по борьбе с вредителями заявили, что распространению муравьев на север содействует изменение климата. В частности, способствуют этому более теплые зимы и более продолжительное лето", – пишет газета.

Отмечается, что супермуравьи такого же размера, что и их черные собратья, а также почти идентичны с ними по внешности. В отличие от черных, которые обычно двигаются гуськом, супермуравьи движутся заметными, очень плотными колоннами, часто длиной в несколько метров, поскольку в них содержится до пяти миллионов особей. Их укусы могут вызвать раздражение кожи, а при раздавливании от них исходит противный запах.

Ранее эти насекомые были замечены в других странах Европы. Так, в немецком городе Келе просела земля на детской площадке из-за огромного муравейника под ней. Детскую площадку закрыли, но муравьи продолжали заселять зазоры в стенах зданий, парализуя работу Wi-Fi.

Тем временем жители Алматы страдают от очередного нашествия древесных клопов. Они заползают в дома и квартиры горожан. Ранее в акимате рассказали, что делают для борьбы с распространением этих насекомых.

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Андрей Дюсупов
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