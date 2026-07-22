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Туризм

Анталья предупреждает туристов об экстремальной жаре

Анталья, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 05:00 Фото: pixabay
В ближайшие дни в турецкой Анталье ожидается новая волна экстремальной жары, сообщает Zakon.kz.

Уже 24 июля ощущаемая температура воздуха может достигнуть 52 градусов, передает турецкое издание Antalya Hakkında. Сообщается, что причиной станет сочетание высокой температуры и влажности.

"Днем воздух прогреется примерно до 40-41 градуса, однако из-за высокой влажности жара будет ощущаться значительно сильнее", – говорится в публикации.

Метеорологи предупреждают, что наиболее опасный период придется на полуденные часы. Жителям и туристам рекомендуют:

  • не находиться под открытым солнцем с 11:00 до 16:00;
  • употреблять достаточное количество воды;
  • избегать интенсивных физических нагрузок на улице.
"Уделите особое внимание детям, пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями", – советуют метеорологи.

В Японии представили необычное устройство для борьбы с летней жарой. Это одноместная охлаждающая кабина – "человеческий холодильник".

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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