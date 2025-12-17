#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Ученые выяснили, во сколько лет достигается пик физических способностей

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 00:40 Фото: pixabay
Исследование Каролинского института в Швеции показало, что аэробная выносливость, сила и мышечная работоспособность начинают падать уже с 35 лет, сообщает Zakon.kz.

При этом регулярные тренировки замедляют этот процесс, а взрослые, начавшие заниматься спортом позже, улучшали показатели на 5–10%.

"Никогда не поздно начать двигаться. Следующий этап исследований будет посвящен изучению биологических механизмов снижения физической формы и влияния тренировок",  – отмечает ведущий автор Мария Вестерстоль.

Вирусы в сточных водах играют гораздо более активную роль в работе очистных сооружений, чем считалось ранее.

К такому выводу пришли ученые, изучив вирусные сообщества на крупных станциях очистки в Китае и Сингапуре.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
