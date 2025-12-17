Ученые выяснили, во сколько лет достигается пик физических способностей

Исследование Каролинского института в Швеции показало, что аэробная выносливость, сила и мышечная работоспособность начинают падать уже с 35 лет, сообщает Zakon.kz.

При этом регулярные тренировки замедляют этот процесс, а взрослые, начавшие заниматься спортом позже, улучшали показатели на 5–10%.

"Никогда не поздно начать двигаться. Следующий этап исследований будет посвящен изучению биологических механизмов снижения физической формы и влияния тренировок", – отмечает ведущий автор Мария Вестерстоль.

Вирусы в сточных водах играют гораздо более активную роль в работе очистных сооружений, чем считалось ранее.

К такому выводу пришли ученые, изучив вирусные сообщества на крупных станциях очистки в Китае и Сингапуре.