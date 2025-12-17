Ученые выяснили, во сколько лет достигается пик физических способностей
Фото: pixabay
Исследование Каролинского института в Швеции показало, что аэробная выносливость, сила и мышечная работоспособность начинают падать уже с 35 лет, сообщает Zakon.kz.
При этом регулярные тренировки замедляют этот процесс, а взрослые, начавшие заниматься спортом позже, улучшали показатели на 5–10%.
"Никогда не поздно начать двигаться. Следующий этап исследований будет посвящен изучению биологических механизмов снижения физической формы и влияния тренировок", – отмечает ведущий автор Мария Вестерстоль.
