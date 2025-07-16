Ученные выяснили, что влияет на ухудшение памяти у пожилых людей

Специалисты Женевского университета проанализировали данные более 33 тыс. пожилых людей из 12 европейских стран. Исследования показали, что потеря слуха особенно сильно влияет на ухудшение памяти у тех, кто ощущает одиночество, сообщает Zakon.kz.

Участников исследования разделили на три группы: те, кто изолирован и чувствует себя одиноким; те, кто не изолирован, но все равно чувствует одиночество; и те, кто изолирован, но не ощущает себя одиноким, сообщает журнал Communications Psychology (CP).

"Исследования показали, что хуже всего дела с памятью обстоят у тех, кто не является социально изолированным, но чувствует себя одиноким, и при этом имеет слуховые нарушения. У них ухудшение памяти происходило быстрее, чем в других группах", – говорится в публикации.

Ранее специалисты Цюрихского университета выяснили, что у людей с повышенным генетическим риском шизофрении сетчатка глаза может быть немного тоньше – даже если у них нет диагноза или симптомов заболевания.