Вирус Коксаки: чем опасна "турецкая ветрянка" и как защититься от заражения

Вирус Коксаки или "турецкая ветрянка" в последние годы вызывает беспокойство среди туристов и родителей маленьких детей. Эта инфекция, которую легко спутать с ветрянкой из-за характерных высыпаний и жара. Что представляет собой этот вирус – в материале Zakon.kz.

Что такое вирус Коксаки?



Вирус Коксаки относится к группе энтеровирусов, которые обычно обитают в кишечнике, но способны вызывать заболевания и в других органах. Существует два основных типа вируса Коксаки: A и B. Вирус типа A чаще вызывает кожные высыпания и воспаление слизистых, в то время как тип B может поражать сердце и легкие.

Как передается вирус?

Вирус Коксаки передается через:

Контакт с зараженными поверхностями (игрушки, полотенца и т.д.).

Немытые руки после посещения общественных мест.

Контакт с зараженной водой или пищей.

Капельный путь при кашле или чихании носителя вируса.

Чаще всего заражение происходит в детских коллективах и местах массового скопления людей, особенно в странах с теплым климатом, таких как Турция.

Симптомы инфекции

Основные признаки заражения вирусом Коксаки включают:

Лихорадку – температура может повышаться до 39-40 градусов.

Сыпь – появляется на ладонях, стопах, слизистой рта и на теле.

Высыпания могут быть болезненными и зудящими.

Боль в горле и ротовой полости – у некоторых пациентов появляются язвочки на слизистой, затрудняющие прием пищи.

Головная боль и слабость – вирус часто вызывает общее недомогание и слабость.

Боль в мышцах и животе – характерные признаки особенно для вируса Коксаки B.

Симптомы могут сохраняться от нескольких дней до двух недель, в зависимости от состояния иммунной системы.

Чем опасен вирус Коксаки?

Несмотря на то, что вирус в большинстве случаев протекает в легкой форме, возможны осложнения, такие как:

Воспаление сердечной мышцы (миокардит), вызванное вирусом Коксаки B.

Поражения центральной нервной системы (менингит, энцефалит).

Вторичные бактериальные инфекции кожи, возникающие при расчесывании высыпаний.

Обезвоживание организма у детей из-за боли в горле и затрудненного приема пищи и жидкости.

Как лечить инфекцию?



Специфического лечения вируса Коксаки не существует, поэтому терапия направлена на облегчение симптомов и поддержание иммунной системы.

Снижение температуры – при высокой температуре можно использовать жаропонижающие препараты, такие как ибупрофен или парацетамол.

Уход за кожей – для уменьшения зуда применяются антигистаминные препараты, а высыпания можно обрабатывать антисептическими средствами.

Горло и слизистые – полоскания и спреи для горла облегчают боль и способствуют заживлению язвочек.

Питьевой режим – важно давать пациенту достаточное количество жидкости, чтобы избежать обезвоживания.

Покой и отдых – поддержка иммунной системы и избегание физических нагрузок помогут быстрее справиться с вирусом.

Профилактика



Предупредить заражение вирусом Коксаки можно, соблюдая правила гигиены:

Регулярное мытье рук с мылом.

Обработка дезинфицирующими средствами предметов общего пользования.

Избегание контакта с инфицированными людьми.

Отказ от посещения бассейнов и других общественных мест в странах, где наблюдаются вспышки заболевания.

Ранее американские ученые из Университета штата Огайо выявили элемент, за счет которого вирусное семейство артеривирусов может передаваться от животных людям.