Найден вирус, превращающий грибковые инфекции в смертельно опасные
Работа опубликована в журнале Nature Microbiology.
Как показали эксперименты, удаление вируса лишало грибок части его "сил" – он хуже размножался, терял защитные механизмы и становился менее опасным для организма. А противовирусная терапия, напротив, улучшала выживаемость зараженных животных.
Aspergillus fumigatus –один из главных возбудителей инвазивных грибковых инфекций у человека, особенно опасный для пациентов с ослабленным иммунитетом. Смертность при таких инфекциях достигает 50%, и долгое время считалось, что причина исключительно в самом грибке.
Новая работа показывает: двойная РНК-вирусная "начинка" внутри грибка играет роль скрытого усилителя. Благодаря вирусу возбудитель легче переносит высокие температуры и агрессивные условия в легких.
Ученые предполагают, что подобные микровирусы могут быть недооцененным фактором в развитии грибковых заболеваний.
"Эти вирусы – как молекулярные пассажиры на заднем сиденье, – объясняет Шлезингер. – Сами они не вызывают болезнь, но усиливают агрессивность грибка, когда тот попадает в организм".
Открытие меняет представления о лечении грибковых инфекций и дает надежду на новые стратегии борьбы в условиях, когда устойчивость инфекций к лекарствам становится все большей проблемой.
