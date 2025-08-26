#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Какая ситуация делает женщин агрессивнее мужчин

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 01:53 Фото: pixabay
Ученые проанализировали данные более чем 4 тыс. человек из 24 стран и пришли к выводу, что женщины чаще проявляют агрессию по отношению к своим братьям и сестрам, чем мужчины, сообщает Zakon.kz.

Как пишет PNAS Nexus, эксперты опросили 4136 добровольцев о том, как часто они проявляли агрессию к разным людям – сестре, брату, подруге, другу, знакомым. Уточнялось поведение как в детстве, так и во взрослом возрасте.

Отмечается, что агрессивные действия включали прямое воздействие – крики, ссоры, удары или пощечины, – а также косвенное давление, например распространение слухов или жалобы взрослым в детстве.

Согласно результатам исследования, девочки и женщины чаще прямо нападали на братьев и сестер, чем мальчики и мужчины. Зато мужчины в целом были более агрессивны с друзьями и малознакомыми людьми. В косвенной агрессии (сплетни, подрыв репутации) различий между полами в отношении братьев и сестер не оказалось – и в детстве, и во взрослом возрасте показатели совпадали.

Уточняется, что выводы подчеркивают важность социального контекста: агрессия зависит не только от пола, но и от характера отношений.

"Чтобы понять природу агрессии, нужно учитывать не только биологию, но и социальные роли, в которых люди взаимодействуют", – отметили исследователи.

Ранее сообщалось, что по-настоящему делает мужчин и женщин счастливыми.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
