Какая ситуация делает женщин агрессивнее мужчин

Ученые проанализировали данные более чем 4 тыс. человек из 24 стран и пришли к выводу, что женщины чаще проявляют агрессию по отношению к своим братьям и сестрам, чем мужчины, сообщает Zakon.kz.

Как пишет PNAS Nexus, эксперты опросили 4136 добровольцев о том, как часто они проявляли агрессию к разным людям – сестре, брату, подруге, другу, знакомым. Уточнялось поведение как в детстве, так и во взрослом возрасте.

Отмечается, что агрессивные действия включали прямое воздействие – крики, ссоры, удары или пощечины, – а также косвенное давление, например распространение слухов или жалобы взрослым в детстве.

Согласно результатам исследования, девочки и женщины чаще прямо нападали на братьев и сестер, чем мальчики и мужчины. Зато мужчины в целом были более агрессивны с друзьями и малознакомыми людьми. В косвенной агрессии (сплетни, подрыв репутации) различий между полами в отношении братьев и сестер не оказалось – и в детстве, и во взрослом возрасте показатели совпадали.

Уточняется, что выводы подчеркивают важность социального контекста: агрессия зависит не только от пола, но и от характера отношений.

"Чтобы понять природу агрессии, нужно учитывать не только биологию, но и социальные роли, в которых люди взаимодействуют", – отметили исследователи.

