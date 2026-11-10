Один опасный нюанс во сне повышает риск инсульта на 23% – ученые

Нерегулярный режим сна, в том числе привычка ложиться позже по выходным, может повышать риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли исследователи, изучившие связь сна и здоровья сердца, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mirror, ученые проанализировали более 10 тысяч взрослых людей. Наблюдения продолжались примерно шесть месяцев.

Исследование показало, что значительные колебания времени отхода ко сну и его продолжительности могут быть связаны с повышенным риском сердечного приступа, инсульта и сердечной недостаточности.

"В частности, вероятность этих заболеваний оказалась выше на 20-23% у людей с наиболее нерегулярным режимом сна. Кроме того, каждые дополнительные 29 минут колебаний продолжительности сна от ночи к ночи были связаны с увеличением риска заболеваний сердечной мышцы на 29%, а сердечной недостаточности – на 20%", – говорится в сообщении.

Руководитель исследования доктор Вьет Нгуен отметил, что нарушения режима сна часто связаны с привычкой позже ложиться в пятницу вечером или с посменной работой.

"Это может быть вредно для здоровья сердца", – подчеркнул специалист.

По его словам, хотя качество сна не всегда удается контролировать, поддерживать регулярный график вполне возможно. Для этого важно ложиться спать примерно в одно и то же время в течение недели и просыпаться каждое утро в одинаковое время.

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