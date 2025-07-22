Ученые зафиксировали удивительное явление во время разрушительного землетрясения в Мьянме

Ученые, изучавшие разрушительное землетрясение в Мьянме, произошедшее 28 марта 2025 года, пришли к интересному и опасному выводу, сообщает Zakon.kz.

По данным New-Science.ru, основная сейсмическая волна распространялась в южной части разлома со сверхсдвиговой скоростью, достигающей 5-6 километров в секунду.

Землетрясение магнитудой 7,7 привело к гибели более 5000 человек на территории Мьянмы и соседних стран, включая Таиланд. Оно вызвало разрыв протяженностью около 480 км вдоль разлома Сагайн, который проходит через центральную часть страны.

По словам исследователей, такая протяженность разрыва при столь высокой скорости делает это событие сопоставимым с землетрясением 1906 года в Сан-Франциско, которое также привело к разрыву длиной более 400 километров.

В 2005 году, ученые из Стэнфордского университета выяснили, что землетрясение в Сан-Франциско также достигло сверхсдвиговой скорости. Как объяснил профессор Грегори К. Бероза, сверхсдвиг происходит, когда подвижная часть разлома движется быстрее скорости сдвиговой волны.

"Это аналогично сверхзвуковому удару – возникает что-то вроде звукового удара", – отметил он.

В новом исследовании сейсмологи Линлин Е, Торн Лэй и Хироо Канамори подтвердили, что землетрясение в Мьянме действительно достигло сверхсдвиговой скорости. Для определения точной скорости разрыва ученые проанализировали спутниковые и сейсмические данные, записанные во время события.

Особое значение имели данные, полученные сейсмической станцией, расположенной примерно в пяти километрах к западу от разлома Сагайн, недалеко от Нейпьито. По словам Линлин Е, эта станция оказалась одной из ближайших к эпицентру, что позволило зафиксировать прохождение разрыва с высокой точностью.

Торн Лэй отметил, что данные были "убедительным доказательством" сверхсдвиговой скорости. Разрыв начался со слабой P-волны, зафиксированной станцией через 36 секунд после начала землетрясения, а через 12 секунд приборы зарегистрировали гораздо более сильные колебания.

Хотя южная часть разрыва оказалась менее однородной, общая протяженность сделала это событие редким.

Ранее к жителям сейсмически опасных регионов Казахстана обратилось МЧС.