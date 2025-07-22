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Общество

К жителям сейсмически опасных регионов Казахстана обратилось МЧС

Электросирена, электросирены, сирены, сирена, система оповещения населения, система оповещений, система оповещения , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 10:20 Фото: pexels
С 23 по 24 июля 2025 года в Казахстане пройдет республиканское командно-штабное учение "Жер-2025". Об этом жителей страны предупредили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что республиканский штаб по координации учения располагается в Шымкенте.

"24 июля в 10:00 в рамках учения в сейсмически опасных регионах страны: Алматы, Шымкенте, областях Абай и Жетысу, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях, подверженных разрушительному землетрясению, будет осуществлена подача сигнала "Внимание всем!" посредством запуска сирено-речевых устройств, а также будут проводиться сейсмотренировки на объектах с массовым пребыванием людей".Пресс-служба МЧС РК

Учение проводится в целях повышения уровня готовности государственной системы гражданской защиты к ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате разрушительного землетрясения.

"В мероприятии примут участие республиканские, региональные службы гражданской защиты и местные исполнительные органы, которые будут отрабатывать действия в условиях разрушительного землетрясения".Пресс-служба МЧС РК

По данным министерства, в ходе учения будут продемонстрированы аварийно-спасательные работы, пункты приема пострадавшего населения, палаточный лагерь и 4 полевых медицинских госпиталя, предназначенные для принятия населения и оказания помощи пострадавшим жителям.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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