К жителям сейсмически опасных регионов Казахстана обратилось МЧС

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С 23 по 24 июля 2025 года в Казахстане пройдет республиканское командно-штабное учение "Жер-2025". Об этом жителей страны предупредили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что республиканский штаб по координации учения располагается в Шымкенте. "24 июля в 10:00 в рамках учения в сейсмически опасных регионах страны: Алматы, Шымкенте, областях Абай и Жетысу, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях, подверженных разрушительному землетрясению, будет осуществлена подача сигнала "Внимание всем!" посредством запуска сирено-речевых устройств, а также будут проводиться сейсмотренировки на объектах с массовым пребыванием людей". Пресс-служба МЧС РК Учение проводится в целях повышения уровня готовности государственной системы гражданской защиты к ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате разрушительного землетрясения. "В мероприятии примут участие республиканские, региональные службы гражданской защиты и местные исполнительные органы, которые будут отрабатывать действия в условиях разрушительного землетрясения". Пресс-служба МЧС РК По данным министерства, в ходе учения будут продемонстрированы аварийно-спасательные работы, пункты приема пострадавшего населения, палаточный лагерь и 4 полевых медицинских госпиталя, предназначенные для принятия населения и оказания помощи пострадавшим жителям. Материал по теме Сирены, громкие сообщения и перехват эфира: жители Жамбылской области получили предупреждение Ранее о включении сирен предупредили жителей Караганды.

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