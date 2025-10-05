Землетрясение зафиксировали в Казахстане
Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Утром 5 октября 2025 года казахстанские сейсмологи зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК, землетрясение произошло в 11:20 по времени Астаны (06:20 по Гринвичу). Локация толчков находилось на территории Китая.
"Координаты эпицентра: 40.47 градуса северной широты, 77.15 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4.5. Энергетический класс K=10.4", – отметили в Казахстанском национальном центре данных.
Фото: kndc.kz
Накануне казахстанцы ощутили подземные толчки в области Жетысу. 4 октября жители разной местности почувствовали землетрясение силой 2 балла.
