#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
547.57
642.63
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
547.57
642.63
6.68
События

Землетрясение зафиксировали в Казахстане

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2025 13:04 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Утром 5 октября 2025 года казахстанские сейсмологи зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК, землетрясение произошло в 11:20 по времени Астаны (06:20 по Гринвичу). Локация толчков находилось на территории Китая.

"Координаты эпицентра: 40.47 градуса северной широты, 77.15 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4.5. Энергетический класс K=10.4", – отметили в Казахстанском национальном центре данных.

Фото: kndc.kz

Накануне казахстанцы ощутили подземные толчки в области Жетысу. 4 октября жители разной местности почувствовали землетрясение силой 2 балла.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Срочник спрыгнул с третьего этажа в Алматы: врачи рассказали о его состоянии
12:46, Сегодня
Срочник спрыгнул с третьего этажа в Алматы: врачи рассказали о его состоянии
Казахстанский боец потерпел третье поражение в UFC
08:55, Сегодня
Казахстанский боец потерпел третье поражение в UFC
День учителя отмечают в Казахстане
08:32, Сегодня
День учителя отмечают в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: