Статьи

Солнечный человек: как живет 50-летний атыраусец с синдромом Дауна

Фото: Zakon.kz
Часто людей с синдромом Дауна описывают, как доброжелательных, общительных и ласковых, которых даже называют "солнечными". Однако, несмотря на это, общество все еще сторонится их. Zakon.kz расскажет, как врач из Атырау решила изменить такое отношение.

Зарина Урынбаева в 2017 году вышла замуж за атыраусца. Вместе с супругом они воспитывают двоих детей. Также с парой живет солнечный человек, в свои 50 лет остро нуждающийся в любви и заботе.

"У Нурсултана Даулетова синдром Дауна. 27 мая ему исполнится 51 год. До 2020 года его опекуном была наша мама – он ее брат. А после смерти свекрови эти обязательства на себя взял мой супруг Алишер Даулетов. Хотя у дяди есть братья, он не захотел идти к ним. Ему комфортно с нами. Может, кому-то покажется сложным жить с таким особенным человеком, но мы уже привыкли ко всему".Зарина Урынбаева

31-летняя Зарина Урынбаева – реабилитолог и врач общей практики Атырауской городской поликлиники №5. Медик пояснила, что синдром Дауна – хромосомная болезнь, чаще всего вызванная тем, что хромосомы 21-й пары представлены тремя копиями вместо нормальных двух. Мутация хромосомы происходит во время внутриутробного развития плода, поэтому ее признаки заметны сразу после рождения. Аномалия проявляется отставанием в физическом и умственном развитии, низким ростом и схожим плоским округленным лицом.

Официальная статистика Минздрава РК гласит, что в Казахстане насчитывается более трех тысяч жителей с синдромом Дауна, при этом данная генетическая особенность встречается у каждого 700-800-го ребенка.

"У дяди порок сердца, ревматологические диагнозы: артрит, полиартрит, опорно-двигательная система слабая. Мама рассказывала, что он пошел только в пять лет. До этого просто лежал или ползал. Сейчас иногда жалуется на суставы. Мы сами лечим его, потому что он не любит больницы".Зарина Урынбаева

Нурсултан Даулетов не умеет говорить, но все объясняет жестами. Стоит подчеркнуть, что современная медицина и усердное занятие с ребенком позволяют достичь хороших результатов в развитии.

"То, что дядя не разговаривает, думаю, оттого, что в его детстве поблизости не было развивашек для таких пациентов, и он не посещал никакие реабилитационные центры. Он почти самостоятельный, но муж во многом помогает, особенно в том, чтобы помыться. Я стираю его вещи. Последние два года у него пропал аппетит, из-за чего похудел. Он избирательно относится к еде, ест только то, что любит, остальное – нет".Зарина Урынбаева

Жительница Атырау говорит, что знает Нурсултана Даулетова исключительно с положительной стороны. Мужчина – безобидный, очень любит детей, требует внимания и заботы. Пытается петь и с легкостью садится на шпагат.

"Особо ничем не занимается, в основном дома. Достаточно спокойный, но иногда обижается, как ребенок. Любит сок и мороженое. Часто проявляет свою заботу, может мандарины почистить, на работу проводить, попросить вернуться пораньше. Не умеет петь, но все равно берет в руки микрофон, а если ему аплодируют, так он вообще безумно радуется. Очень гибкий, спокойно садится на шпагат, хотя спортом не занимается. На тоях не уходит с танцпола, постоянно танцует. Просит, чтобы его покатали на машине, ему нравится гулять по магазинам".Зарина Урынбаева

В прошлом году на юбилей Нурсултана Даулетова родные с размахом организовали настоящий праздник. Именинник был настолько счастлив, что улыбка еще долго не сходила с его лица.

"Он никогда не был женат. На подготовке к юбилею, когда купили костюм, нам показалось, будто он подумал, что женится. Потому что все время галантно поправлял рубашку и показывал руки, с намеком, когда их возьмет невеста? Но потом, увидев торт со свечками, настроение у него стало отличным. Он от души танцевал, без конца подходил к тамаде, просил микрофон".Зарина Урынбаева

Невестка все чаще в соцсетях выкладывает видео с особенным родственником, демонстрируя, какой он хороший человек. По ее словам, она была вынуждена пойти на такой шаг из-за крайности, потому что замечает, как общество, видя его, относится пренебрежительно.

"В этом году я стала активнее рассказывать о нашей семье в соцсетях. Целенаправленно выкладываю дядю, потому на прогулках в обычной жизни вижу, как некоторые люди смотрят на него, будто он не человек. Их взгляд, отношение, то, как пытаются отойти от него, нас настораживает. Поэтому я решила говорить о нем, о синдроме Дауна, что эти люди, такие же, как и мы. Из-за того, что Нурсултан Даулетов очень добрый, заботливый, мои дети называют его ата (дедушка). А так, когда мы ходим в гости, другие дети его боятся, даже иногда бывает, что взрослые его сторонятся".Зарина Урынбаева

По словам Зарины Урынбаевой, люди с синдромом Дауна испытывают весь спектр эмоций – комплексы, грусть, обиду и даже гнев, но только не агрессию, которая им не свойственна по природе. И если им однажды просто улыбнуться, они будут счастливы от чистого сердца.

Сахибам Садырова
