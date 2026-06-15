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Наука и технологии

Загадочное кладбище возрастом пять миллионов лет найдено на дне Индийского океана

Загадочное кладбище возрастом 5 миллионов лет найдено на дне океана, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 21:15 Фото: magnific
В разломе между Австралией и Антарктидой ученые обнаружили крупнейшее, глубочайшее и древнейшее китовое кладбище из всех когда-либо найденных. Там лежат останки почти 500 китов, сообщает Zakon.kz.

Вдоль 1200 км разлома Диамантина на глубине до 7002 метров залегают останки почти пяти сотен китов. Часть из них жила, предположительно, 5,3 млн лет назад. Научная статья опубликована в журнале Nature.

Большинство останков принадлежат клюворылым китам с крайне плотными костями, способными сопротивляться разложению. V-образная форма разлома действует как природная воронка, собирая тонущие туши со значительной акватории.

Подводный некрополь, обнаруженный группой исследователей из Китая, Италии и Новой Зеландии, изобилует организмами и видами, которые, по словам исследователей, "могут быть новыми для науки".

"Обнаружение кладбища такого масштаба совершенно неожиданное. Размер ареала распространения, глубина и возрастной диапазон превзошли все наши ожидания", – отметил один из авторов исследования из Китайской академии наук Сяотун Пэн.

В ходе 32 погружений к тому месту исследователи собрали образцы из 485 мест обнаружения окаменелостей китов и нашли целую сокровищницу останков, включая скелет одного вымершего кита.

Ранее на АЭС в США обнаружили 4-метровое существо, которое скрывалось там 40 млн лет.

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Фото Денис Брагин
Денис Брагин
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