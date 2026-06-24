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Мир

Клещ присосался прямо к глазу: редкий случай произошел в России

, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 22:33
Врачи спасли пациента, которому клещ впился в глаз во время отдыха на даче. Необычный случай произошел в Архангельской клинической офтальмологической больнице, сообщает Zakon.kz.

Мужчина обратился за неотложной помощью с жалобами на резкую боль и ощущение инородного тела в правом глазу. При осмотре врачи обнаружили, что клещ присосался к конъюнктиве – тонкой оболочке, покрывающей глаз, пишет "РИА".

По словам офтальмолога Алексея Пихтулова, это первый подобный случай в его практике. Особую сложность представляло то, что конъюнктива является очень чувствительной тканью, а клещ мог спровоцировать воспаление или занести инфекцию.

Кровососа удалили под микроскопом с помощью специальных инструментов. Операцию провели под местной анестезией, она заняла около десяти минут.

В больнице сообщили, что процедура прошла без осложнений: зрение пациента не пострадало, признаков воспаления не выявили. После удаления клеща мужчину направили к инфекционисту для дополнительного обследования и решения вопроса о профилактике возможных инфекций.

Ранее российские врачи удалили школьнице зуб, выросший в носу.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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