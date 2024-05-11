В Кыргызстане зарегистрирован случай сибирской язвы

Главный врач Центра госсанэпиднадзора Бишкека Кубан Кундашев рассказал, что в одном из регионов Кыргызстана 9 мая был зарегистрирован случай сибирской язвы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местное издание АКИpress, в ходе расследования выяснилось, что 27 апреля один из жителей села зарезал корову без ветеринарного осмотра и раздал мясо своим соседям.

После употребления данного мяса у нескольких человек появились признаки сибирской язвы. В настоящее время один из заболевших находится на лечении в столичном стационаре Кыргызстана.

Главврач отметил, что последний случай сибирской язвы в городе Бишкек регистрировали в 2012 году, с тех пор ситуация была благополучной.

Материал по теме Сибирская язва: симптомы и профилактика заболевания

Сибирская язва – серьезное инфекционное заболевание, вызываемое грам-позитивными палочковидными бактериями Bacillus anthracis. Возбудители сибирской язвы обычно находятся в почве и поражают домашних и диких животных по всему миру.

В феврале текущего года в Жетысуской области выявили 33 бесхозных захоронения с сибирской язвой. Не лучше ситуация и в других регионах Казахстана. Что не так с захоронениями опасной инфекции, узнали корреспонденты Zakon.kz.

