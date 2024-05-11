В Кыргызстане зарегистрирован случай сибирской язвы
Как пишет местное издание АКИpress, в ходе расследования выяснилось, что 27 апреля один из жителей села зарезал корову без ветеринарного осмотра и раздал мясо своим соседям.
После употребления данного мяса у нескольких человек появились признаки сибирской язвы. В настоящее время один из заболевших находится на лечении в столичном стационаре Кыргызстана.
Главврач отметил, что последний случай сибирской язвы в городе Бишкек регистрировали в 2012 году, с тех пор ситуация была благополучной.
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Сибирская язва – серьезное инфекционное заболевание, вызываемое грам-позитивными палочковидными бактериями Bacillus anthracis. Возбудители сибирской язвы обычно находятся в почве и поражают домашних и диких животных по всему миру.
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