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Наука и технологии

Ученые раскрыли, как "не умереть раньше времени" – исследование

Бег, улица, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 07:12 Фото: pixabay
Ученые из Университета Вандербильта (США) выяснили, что короткая прогулка в ускоренном темпе может оказаться гораздо более полезной, чем считалось ранее, сообщает Zakon.kz.

По информации American Journal of Preventive Medicine, ежедневная быстрая ходьба продолжительностью всего 15 минут способна сократить риск ранней смерти на 20%.

Специалисты проанализировали данные о здоровье почти 80 тысяч жителей 12 американских штатов. В выборке преобладали представители малообеспеченных слоев населения и темнокожие. Исследование показало, что скорость передвижения имеет значение: интенсивная физическая активность, даже в малом объеме, оказывает серьезный оздоровительный эффект.

Быстрая ходьба –простой, доступный и эффективный способ укрепить сердечно-сосудистую систему и снизить риски, связанные с ожирением. Этот вид активности позволяет заботиться о здоровье без финансовых затрат.

Медленная ходьба тоже приносит пользу, но ее эффективность ниже.

Ранее выяснилось, с какого возраста люди начинают стареть и как замедлить этот процесс.

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Аксинья Титова
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