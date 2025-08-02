Ученые раскрыли, как "не умереть раньше времени" – исследование
По информации American Journal of Preventive Medicine, ежедневная быстрая ходьба продолжительностью всего 15 минут способна сократить риск ранней смерти на 20%.
Специалисты проанализировали данные о здоровье почти 80 тысяч жителей 12 американских штатов. В выборке преобладали представители малообеспеченных слоев населения и темнокожие. Исследование показало, что скорость передвижения имеет значение: интенсивная физическая активность, даже в малом объеме, оказывает серьезный оздоровительный эффект.
Быстрая ходьба –простой, доступный и эффективный способ укрепить сердечно-сосудистую систему и снизить риски, связанные с ожирением. Этот вид активности позволяет заботиться о здоровье без финансовых затрат.
Медленная ходьба тоже приносит пользу, но ее эффективность ниже.
Ранее выяснилось, с какого возраста люди начинают стареть и как замедлить этот процесс.