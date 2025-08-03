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Наука и технологии

Найден простой способ "сдержать" генетический риск ожирения

диеты, похудение, фигура, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2025 13:57 Фото: pixabay
Перенос основного приема пищи на более раннее время помогает противодействовать генетическому риску ожирения, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли испанские ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Obesity.

"В исследовании приняли участие почти 1200 взрослых с избыточным весом и ожирением, проходивших диетотерапию в шести клиниках Испании. Особое внимание уделили взаимодействию между временем приема пищи и полигенной предрасположенностью к ожирению. Такую генетическую склонность оценивали по 97 известным генетическим маркерам", – говорится в публикации.

Участников разделили на группы в зависимости от того, ели ли они раньше или позже в течение дня. Ученые наблюдали за их прогрессом как во время активного лечения, так и спустя годы.

Анализ показал: время приема пищи не влияет на скорость или процент потери веса во время диеты, но имеет значимое значение для исходного индекса массы тела и поддержания результата в долгосрочной перспективе.

"Через 12 лет после завершения терапии у участников, которые ели позже, масса тела в среднем увеличивалась на 2,2% на каждый час задержки приема пищи", – пояснили ученые.

Связь между временем приема пищи и индексом массы тела оказалась особенно выраженной у людей с высокой генетической предрасположенностью к ожирению. У них каждый час "откладывания" приема ассоциировался с увеличением ИМТ более чем на два килограмма на квадратный метр. У людей со средним или низким генетическим риском такой закономерности не наблюдалось.

Ученые также выявили два генетических варианта, которые могут по-разному влиять на массу тела в зависимости от времени приема пищи – один усиливает риск, другой может иметь защитный эффект.

В Казахстане ежегодно растет число пациентов, страдающих этим заболеванием. Не исключение и дети. Zakon.kz расскажет, чем может обернуться лишний вес и как этого не допустить.

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Андрей Дюсупов
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