Как распознать риск гипертонии и простыми способами снизить давление
Как пишет UfacityNews.ru со ссылкой на эксперта, чаще всего повышенное артериальное давление развивается у людей старше 40 лет, тех, кто имеет наследственную предрасположенность, страдает лишним весом, мало двигается, злоупотребляет соленой пищей, курит, употребляет алкоголь, а также постоянно испытывает стресс и недосыпает.
Эксперт отметил, что если человек обнаружил у себя хотя бы два фактора риска, стоит уделить внимание профилактике. Она включает сокращение потребления соли, регулярную физическую активность, контроль массы тела, ограничение алкоголя, снижение уровня стресса и регулярное измерение артериального давления.
Врач подчеркнул, что гипертония постепенно повреждает сосуды, сердце, почки и головной мозг, однако своевременная профилактика помогает значительно снизить риск развития заболевания и его осложнений.
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