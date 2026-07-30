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Советы

Как распознать риск гипертонии и простыми способами снизить давление

Врач назвал простые способы снизить риск гипертонии, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 19:28 Фото: magnific.com
Врач-кинезиолог Михаил Гаврикин рассказал о том, что гипертония может долгое время протекать без выраженных симптомов, поэтому важно знать основные факторы риска и вовремя заняться профилактикой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет UfacityNews.ru со ссылкой на эксперта, чаще всего повышенное артериальное давление развивается у людей старше 40 лет, тех, кто имеет наследственную предрасположенность, страдает лишним весом, мало двигается, злоупотребляет соленой пищей, курит, употребляет алкоголь, а также постоянно испытывает стресс и недосыпает.

Эксперт отметил, что если человек обнаружил у себя хотя бы два фактора риска, стоит уделить внимание профилактике. Она включает сокращение потребления соли, регулярную физическую активность, контроль массы тела, ограничение алкоголя, снижение уровня стресса и регулярное измерение артериального давления.

Врач подчеркнул, что гипертония постепенно повреждает сосуды, сердце, почки и головной мозг, однако своевременная профилактика помогает значительно снизить риск развития заболевания и его осложнений.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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