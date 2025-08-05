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Наука и технологии

Ученые научились определять расстройства психики по музыкальным предпочтениям

Наушники, стена, улицы, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 07:59 Фото: freepik
Молодые люди с признаками синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) чаще используют фоновую музыку во время учебы, физических упражнений и повседневных дел, сообщает Zakon.kz.

Это выяснили ученые из Университета Монреаля. Их работа опубликована в журнале Frontiers in Psychology.

Исследователи опросили 434 человека в возрасте от 17 до 30 лет и выяснили, что участники с симптомами СДВГ чаще включают музыку в ситуациях, требующих умственной активности, а также предпочитают более энергичные композиции.

При этом большинство респондентов, вне зависимости от наличия СДВГ, отмечали, что музыка помогает им улучшить концентрацию и настроение. Авторы связывают это с уровнем возбуждения мозга: у людей с СДВГ он, как правило, ниже, и музыка может служить внешним стимулом, помогающим удерживать внимание. Энергичная музыка активирует систему вознаграждения и выработку дофамина, что способствует снижению рассеянности.

Участники без этого расстройства часто предпочитали спокойную музыку во время сложной умственной работы, а активные треки – при выполнении рутинных задач.

Ученые планируют расширить исследование, включив в него подростков 12–17 лет, и изучить, как различные характеристики музыки влияют на концентрацию и эмоциональное состояние.

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Аксинья Титова
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