Ученые научились определять расстройства психики по музыкальным предпочтениям
Это выяснили ученые из Университета Монреаля. Их работа опубликована в журнале Frontiers in Psychology.
Исследователи опросили 434 человека в возрасте от 17 до 30 лет и выяснили, что участники с симптомами СДВГ чаще включают музыку в ситуациях, требующих умственной активности, а также предпочитают более энергичные композиции.
При этом большинство респондентов, вне зависимости от наличия СДВГ, отмечали, что музыка помогает им улучшить концентрацию и настроение. Авторы связывают это с уровнем возбуждения мозга: у людей с СДВГ он, как правило, ниже, и музыка может служить внешним стимулом, помогающим удерживать внимание. Энергичная музыка активирует систему вознаграждения и выработку дофамина, что способствует снижению рассеянности.
Участники без этого расстройства часто предпочитали спокойную музыку во время сложной умственной работы, а активные треки – при выполнении рутинных задач.
Ученые планируют расширить исследование, включив в него подростков 12–17 лет, и изучить, как различные характеристики музыки влияют на концентрацию и эмоциональное состояние.
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