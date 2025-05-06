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Общество

Книги об СДВГ, написанные ИИ, подвергли критике за неточности

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 14:00 Фото: pixabay
Amazon продает книги, которые якобы помогают справиться с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), однако на деле они написаны чат-ботами вроде ChatGPT и могут содержать весьма вредные советы, сообщает Zakon.kz.

Журналисты The Guardian совместно с американской компанией Originality.ai, специализирующейся на распознавании текстов, созданных ИИ, проанализировали восемь таких книг.

Все они – от "Как справиться с СДВГ у мужчин" до "Диета и фитнес для мужчин с СДВГ у взрослых" – получили 100% по шкале вероятности авторства ИИ. Это означает, что система уверена: тексты написала машина.

По словам исследователей, в таких изданиях часто встречаются случайные анекдоты и исторические неточности, а также вредные утверждения.

Например, в одной из книг утверждается, что эмоциональные всплески у людей с СДВГ наносят "непростительные" травмы близким. В других книгах говорится о том, что у людей с СДВГ в четыре раза выше риск преждевременной смерти.

Исследователь из Королевского колледжа Лондона Майкл Кук предупреждает, что генеративные ИИ могут выдать советы, основанные не только на достоверной информации, но и на лженауке, теориях заговора и художественной литературе. Более того, они не способны к критическому анализу и не гарантируют точного воспроизведения знаний.

"Нельзя позволять системам ИИ давать советы по деликатным или опасным темам без экспертного контроля".Майкл Кук

Однако бизнес-модель Amazon, по его словам, поощряет такие публикации, ведь компания зарабатывает на каждой продаже, независимо от качества и достоверности контента.

В Amazon утверждают, что у них есть внутренние рекомендации, регулирующие содержание книг, а также методы обнаружения нарушений вне зависимости от того, написана книга ИИ или человеком.

На сегодня ни в США, ни в Великобритании нет закона, обязывающего маркировать книги, созданные ИИ. По мнению профессора Шеннон Валлор из Эдинбургского университета, это означает отсутствие последствий для тех, кто публикует потенциально опасный контент.

Ранее стало известно, что Венский университет прикладного искусства стал первым в мире учебным заведением, зачислившим искусственный интеллект в качестве студента. 

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Фото Данияр Кунафин
Данияр Кунафин
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