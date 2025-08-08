#АЭС в Казахстане
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
539.38
629.46
6.76
Наука и технологии

Ученые рассказали, чем опасна предстоящая сильнейшая магнитная буря

Фото: unsplash
В ближайшие дни Землю накроет одна из самых мощных за последнее время геомагнитных бурь. Это связано с редким совпадением сразу двух солнечных процессов – вспышки на Солнце и выброса плазмы, а также активностью корональной дыры, сообщает Zakon.kz.

О последствиях явления "Газете.Ru" рассказали в пресс-службе Пермского Политеха.

По словам астронома Евгения Бурмистрова, 5 августа на Солнце зафиксирована вспышка класса M4,5, сопровождавшаяся корональным выбросом массы. Почти одновременно начала активно работать и корональная дыра CH69, из которой исходит поток солнечного ветра с рекордной скоростью. Это сочетание факторов и станет причиной геомагнитного шторма, пик которого ожидается 8 и 9 августа.

По прогнозам специалистов, в пятницу буря достигнет уровня G2 (умеренного), а в субботу возможен рост до уровня G3 – это уже считается сильным возмущением магнитосферы.

Подобные события могут сопровождаться перебоями в работе GPS, радиосвязи и спутниковой навигации. Возможны перегрузки в энергосетях и сбои в системах связи.

Для большинства людей геомагнитные бури проходят незаметно. Исключение – метеозависимые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями: им специалисты советуют избегать стрессов, высыпаться, пить больше воды и на время отказаться от алкоголя и крепкого кофе.

Ранее на Солнце зафиксировали шестую за месяц мощную вспышку.

Аксинья Титова
