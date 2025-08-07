На Солнце зафиксировали шестую за месяц мощную вспышку

На Солнце произошла шестая за месяц вспышка предпоследнего класса мощности (M1,1) длиной в десять минут, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали ТАСС в Институте прикладной геофизики, взрыв на Солнце произошел в 20:02 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4167 и продолжался десять минут.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН обратили внимание на то, что за неполные сутки Солнце выбросило количество энергии почти равное вспышке класса Х. В общей сложности на звезде произошло 18 вспышек уровня C и M.

Солнечная вспышка – взрыв на Солнце, который случается, когда энергия в скрученных магнитных полях выходит наружу. Она излучает поток радиации во всех диапазонах электромагнитного спектра, от радиоволн до рентгеновских и гамма-лучей.

В зависимости от мощности рентгеновского излучения вспышки на солнце могут иметь класс A, B, C, M или X. Взрывы последнего класса большие, способны вызвать радиопомехи на всей планете и долгие магнитные бури.

До этого мы сообщали о том, что Солнце "взорвалось" дважды за сутки.