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Наука и технологии

Почему женщины влюбляются в вымышленных злодеев, объяснили ученые

кино, персонажи, Джокер, , фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2025 11:46 Фото: Instagram/toddphillips
Немецкие ученые из Вюрцбургского университета выяснили, почему некоторые женщины испытывают романтические чувства к отрицательным персонажам из фильмов и сериалов, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовали в научном журнале Frontiers in Psychology (FIP).

Ученые изучили феномен романтических парасоциальных отношений – односторонних эмоциональных связей с вымышленными персонажами.

"В опросе задействовали 47 женщин, которые перечислили "плохих парней" из фильмов или сериалов, вызывающих у них симпатию. Участницы оценивали свои чувства к персонажам, а также проходили тесты на черты личности, такие как поиск ощущений, нарциссизм и стиль любви", – говорится в публикации.

Результаты показали, что женщины, склонные к игривому и необязательному подходу к отношениям (так называемый стиль любви "людус"), а также те, кто ищет новых впечатлений и волнения, чаще испытывают романтические чувства к "плохим парням". Эти отношения также связаны с чувством власти и глубоким вовлечением в историю персонажа после просмотра.

"Плохие парни" в медиа часто воплощают мужское доминирование и контроль, что может резонировать с определенными психологическими потребностями. Исследование показало, что такие персонажи не только привлекают внимание, но и вызывают чувство влияния и контроля у зрительниц. Это может объяснить, почему троп (устойчивые образ) "плохого парня" остается популярным", – пришли к выводу исследователи.

Ученые планируют изучить долгосрочное влияние парасоциальных отношений с "плохими парнями" на поведение женщин, особенно молодых. Это поможет лучше понять, как медиа формируют романтические предпочтения и восприятие отношений.

Ранее астрологи назвали четыре знака зодиака, которые могут весной рассчитывать на возобновление романтических отношений с бывшими партнерами.

Андрей Дюсупов
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