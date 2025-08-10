#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
539.49
627.7
6.75
Наука и технологии

На Земле завершилась 30-часовая магнитная буря, но это ненадолго

Солнце, магнитные бури, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 17:03 Фото: pixabay
Магнитная буря, длительность которой составила более 30 часов, закончилась, сообщает Zakon.kz.

По информации лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, сейчас геомагнитная обстановка полностью стабилизировалась и все индексы уже около 10 часов находятся в зеленой зоне.

"Прошедшая магнитная буря длилась более 30 часов и достигла в пике уровня G2 по шкале из пяти показателей, где G5 – "экстремально сильно", а G1 – "слабо", – отмечают специалисты.

При этом ученые предупреждают, что Земля продолжает находится в зоне действия корональных дыр Солнца. Поэтому сохраняются риски геомагнитных возмущений.

По прогнозу специалистов такая ситуация будет длиться как минимум до середины будущей недели. Но в ближайшие двое-трое суток повтора сильных событий не ожидается.

7 августа 2025 года ученые заявили, что зафиксировали на Солнце шестую за месяц вспышку предпоследнего класса мощности (M1,1). Она длилась десять минут.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Ученые подтвердили уникальность метеорита, упавшего на дом в США
Наука и технологии
12:31, Сегодня
Ученые подтвердили уникальность метеорита, упавшего на дом в США
Врачи назвали объем талии, который указывает на жировую болезнь печени
Наука и технологии
10:05, Сегодня
Врачи назвали объем талии, который указывает на жировую болезнь печени
Ученые рассказали, что будет из-за частого употребления картофеля фри
Наука и технологии
07:30, Сегодня
Ученые рассказали, что будет из-за частого употребления картофеля фри
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: