На Земле завершилась 30-часовая магнитная буря, но это ненадолго
Магнитная буря, длительность которой составила более 30 часов, закончилась, сообщает Zakon.kz.
По информации лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, сейчас геомагнитная обстановка полностью стабилизировалась и все индексы уже около 10 часов находятся в зеленой зоне.
"Прошедшая магнитная буря длилась более 30 часов и достигла в пике уровня G2 по шкале из пяти показателей, где G5 – "экстремально сильно", а G1 – "слабо", – отмечают специалисты.
При этом ученые предупреждают, что Земля продолжает находится в зоне действия корональных дыр Солнца. Поэтому сохраняются риски геомагнитных возмущений.
По прогнозу специалистов такая ситуация будет длиться как минимум до середины будущей недели. Но в ближайшие двое-трое суток повтора сильных событий не ожидается.
7 августа 2025 года ученые заявили, что зафиксировали на Солнце шестую за месяц вспышку предпоследнего класса мощности (M1,1). Она длилась десять минут.
