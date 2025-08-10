На Земле завершилась 30-часовая магнитная буря, но это ненадолго

Магнитная буря, длительность которой составила более 30 часов, закончилась, сообщает Zakon.kz.

По информации лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, сейчас геомагнитная обстановка полностью стабилизировалась и все индексы уже около 10 часов находятся в зеленой зоне.

"Прошедшая магнитная буря длилась более 30 часов и достигла в пике уровня G2 по шкале из пяти показателей, где G5 – "экстремально сильно", а G1 – "слабо", – отмечают специалисты.

При этом ученые предупреждают, что Земля продолжает находится в зоне действия корональных дыр Солнца. Поэтому сохраняются риски геомагнитных возмущений.

По прогнозу специалистов такая ситуация будет длиться как минимум до середины будущей недели. Но в ближайшие двое-трое суток повтора сильных событий не ожидается.

7 августа 2025 года ученые заявили, что зафиксировали на Солнце шестую за месяц вспышку предпоследнего класса мощности (M1,1). Она длилась десять минут.