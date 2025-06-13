Неожиданные магнитные бури бушуют на Земле

Уже второй день на Земле отмечаются магнитные бури, которые не предвидели ученые, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 июня 2025 года рассказал ведущий специалист в ООО "Центр ФОБОС" Михаил Леус.





"Вторые сутки подряд на Земле начинаются с магнитных бурь. При этом, если вчера магнитная буря была слабой и непродолжительной, то начавшаяся около 23 часов по московскому времени в минувший четверг уже немного превысила уровень средней магнитной бури класса G2 и продолжается уже более 8 часов", – сообщил он.

Леус отмечает, что из-за отсутствия на Солнце мощных или даже средних вспышек, скорее всего, в обоих случаях причиной магнитных бурь является влияние на нашу планету потока солнечного ветра из корональной дыры, отличного по своим параметрам от средних значений.

"Данное событие отсутствовало в прогнозах мировых центров, так что оценивать продолжительность и возможную силу этой магнитной бури пока сложно. Можно предположить, что на Земля начинается период неустойчивой геомагнитной обстановки продолжительностью 2-3 дня с повышенными геомагнитными индексами и с вероятностью магнитных бурь среднего и сильного уровня класса G2-G3", – резюмировал специалист.

При этом 11 июня специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук заявили, что май 2025 года обозначил окончательный переход Солнца от фазы максимальной активности к продолжительному спаду 25-го цикла солнечной активности.