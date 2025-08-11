Ученые нашли гигантский морской вирус в Тихом океане

Океанографы Гавайского университета выявили в северной части Тихого океана необычный гигантский вирус PelV-1, поражающий микроскопические водоросли – динофлагелляты, сообщает Zakon.kz.

Его отличительная особенность – рекордный для вирусов "хвост" длиной 2,3 мкм. Препринт исследования размещен на портале bioRxiv.

Динофлагелляты – ключевые участники морских экосистем, входящие в состав фитопланктона. Они производят значительную долю кислорода на Земле и служат важным звеном в пищевых цепях. Несмотря на это, вирусы, поражающие такие водоросли, до сих пор изучены слабо. До настоящего времени ученые описывали лишь два крупных ДНК-вируса рода Heterocapsa, причем их геномы оставались нерасшифрованными.

PelV-1 был обнаружен в образцах воды с глубины 25 метров. Микроскоп показал, что вирус имеет "панцирь" диаметром около 200 нанометров и длинный тонкий хвост для прикрепления к клетке-хозяину, а с противоположной стороны – короткий утолщенный отросток. Примечательно, что хвост формируется уже после выхода вируса из зараженной клетки.

Геном PelV-1 насчитывает сотни генов, включая связанные с обменом веществ, светопоглощением и транспортом веществ, что делает его своеобразным "молекулярным комбайном". Ученые предполагают, что длинный хвост повышает шансы вируса встретить хозяина в районах океана с низкой биомассой, что открывает новые перспективы для изучения роли подобных структур в экологии планктона.

