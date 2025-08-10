Ученые рассказали, что будет из-за частого употребления картофеля фри

Исследования подтверждают, что картофель сам по себе не опасен для здоровья, но его жарка и регулярное употребление в пищу повышают вероятность развития диабета 2 типа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, согласно исследованию, употребление картофеля фри три раза в неделю увеличивает риск развития диабета на 20%, а пять раз в неделю – на 27%.

Международная группа исследователей под руководством Сейеда Мохаммада Мусави, эксперта по общественному здравоохранению из Гарвардского университета, установила, что у тех, кто ест чипсы или фри три раза в неделю, риск развития диабета повышается на 20%, тогда как у тех, кто ест картофель с такой же регулярностью после запекания, варки или разминания, риск повышается всего на 5%.

Замена картофеля цельнозерновыми продуктами снижает риск развития диабета на 8%, а употребление злаков вместо фри или чипсов – на 19%.

Доктор Каутер Хашем, преподаватель кафедры общественного питания Лондонского университета королевы Марии, отметил:

"Картофель может быть частью здорового рациона, но решающее значение имеет то, как мы его готовим. Вареный, запеченный или размятый картофель от природы содержит мало жира и является источником клетчатки, витамина С и калия. Но когда мы жарим его во фритюре, превращая в чипсы или картофель фри, особенно большими порциями и с добавлением соли, он становится менее полезным из-за высокого содержания жира, соли и калорий, что с большей вероятностью способствует набору веса и увеличивает риск развития диабета 2 типа".

Это исследование подтверждает простую идею: наслаждайтесь картофелем, но не полагайтесь на чипсы или фри как на основной вариант.

