Познакомившиеся в интернете пары менее счастливы в браке, выяснили в Австралии

Специалисты Австралийского национального университета провели исследование с участием 6646 пар из разных стран и пришли к выводу, что пары, которые знакомятся онлайн, испытывают менее сильные чувства друг к другу, чем те, кто встретился лично, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telematics and Informatics, 16% от общего числа участников познакомились друг с другом в интернете. Среди пар, начавших отношения после 2010 года, этот показатель возрастал до 21%. Испытуемых попросили рассказать о качестве отношений и оценить интенсивность влечения к партнеру.

Отмечается, что те, кто встретился онлайн, говорили о более низком уровне удовлетворенности отношениями. Также они отмечали меньший уровень близости, страсти и преданности "второй половине" по сравнению с теми, кто познакомился офлайн.

Эксперты считают, что пары, которые встречаются лично, чаще обладают одинаковыми социальными ценностями и видят мир схожим образом. Общая система идеалов, потребностей и интересов способствует взаимопониманию и поддержке в отношениях.

Авторы работы отметили, что интернет предоставляет огромный выбор потенциальных партнеров, но избыток вариантов может усложнять отбор и снижать качество отношений. Кроме того, с течением времени приложения для знакомств все чаще используются для краткосрочных связей.

"Еще одна проблема онлайн-знакомств – риск игнорирования тревожных сигналов, которые заметны при личном общении. Это может негативно влиять на долгосрочную устойчивость пары", – заключил биолог-антрополог Адам Боде.

Ранее редакция Zakon.kz писала, как семья из Павлодарской области построила дом, любовь и будущее.