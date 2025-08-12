#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
542.66
631.98
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
542.66
631.98
6.77
Наука и технологии

Познакомившиеся в интернете пары менее счастливы в браке, выяснили в Австралии

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 18:36 Фото: pixabay
Специалисты Австралийского национального университета провели исследование с участием 6646 пар из разных стран и пришли к выводу, что пары, которые знакомятся онлайн, испытывают менее сильные чувства друг к другу, чем те, кто встретился лично, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telematics and Informatics, 16% от общего числа участников познакомились друг с другом в интернете. Среди пар, начавших отношения после 2010 года, этот показатель возрастал до 21%. Испытуемых попросили рассказать о качестве отношений и оценить интенсивность влечения к партнеру.

Отмечается, что те, кто встретился онлайн, говорили о более низком уровне удовлетворенности отношениями. Также они отмечали меньший уровень близости, страсти и преданности "второй половине" по сравнению с теми, кто познакомился офлайн.

Эксперты считают, что пары, которые встречаются лично, чаще обладают одинаковыми социальными ценностями и видят мир схожим образом. Общая система идеалов, потребностей и интересов способствует взаимопониманию и поддержке в отношениях.

Авторы работы отметили, что интернет предоставляет огромный выбор потенциальных партнеров, но избыток вариантов может усложнять отбор и снижать качество отношений. Кроме того, с течением времени приложения для знакомств все чаще используются для краткосрочных связей.

"Еще одна проблема онлайн-знакомств – риск игнорирования тревожных сигналов, которые заметны при личном общении. Это может негативно влиять на долгосрочную устойчивость пары", – заключил биолог-антрополог Адам Боде.

Ранее редакция Zakon.kz писала, как семья из Павлодарской области построила дом, любовь и будущее.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В китайских гибридных авто обнаружили опасное излучение
Наука и технологии
07:35, Сегодня
В китайских гибридных авто обнаружили опасное излучение
Замерзшие останки исследователя нашли в Антарктике спустя 66 лет
Наука и технологии
07:22, Сегодня
Замерзшие останки исследователя нашли в Антарктике спустя 66 лет
Чернобыльская форма жизни размножилась в радиоактивных озерах США
Наука и технологии
06:55, Сегодня
Чернобыльская форма жизни размножилась в радиоактивных озерах США
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: