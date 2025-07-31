Счастье длиною в 25 лет: как семья из Павлодарской области построила дом, любовь и будущее

Супруги Есен и Зура Жусупбаевы вот уже 25 лет живут в поселке Каражар Павлодарской области. Они познакомились, когда городская девушка после окончания университета решила пожить в ауле и устроилась работать сельским учителем.

Однако, проработав полгода, уволилась и уехала обратно. Влюбленный юноша приезжал к своей возлюбленной в город в течение двух лет. А потом сделал предложение. Молодые поженились и стали жить в селе. Сейчас у них есть крепкая семья, шестеро детей, большой дом, и самое главное – у них есть счастье. С семьей, которая достойна стать примером для подражания, познакомилась корреспондент Zakon.kz.

Зура Жусупбаева честно признается, что вначале семейной жизни все же надеялась переехать с мужем в город. Но ее избранник оставлять родной край не собирался, он сильно привязан к селу. Он научил молодую жену печь хлеб и доить коров, но при этом всегда старался создать уют и комфорт для своей семьи. Зура очень тепло отзывается о своем супруге. В каждом ее слове чувствуется любовь и уважение к главе семьи.

Фото из личного архива героини

"Наверное, можно было топнуть ножкой, но его счастье – это и мое счастье. Не смогла я топать. Есен так сильно любит аул, что ему кажется, что аул без него переедет куда-то. Меня мучает чувство вины от того, что он не получил высшее образование. Но супруг считает, что образование не равно профессионализм и трудолюбие. Где бы он ни работал, чем бы ни занимался, он делает это от души". Зура Жусупбаева

Фото из личного архива героини

Сейчас глава семейства работает завхозом и сторожем в школе. Зура – учитель. Вместе они воспитывают шестерых детей, трое из которых родные по крови, еще троих супруги взяли из дома ребенка. Их они тоже называют родными и души в них не чают. О каждом ребенке Зура может рассказывать часами. Старший сын Ильяс уже покинул родительское гнездо. Ему 24, сейчас он студент вуза. Молодой человек редко приезжает в поселок, мама объясняет это тем, что сын влюблен.

21-летний Аман тоже студент павлодарского вуза. Для себя он еще не решил, где бы хотел жить: в селе или в городе. Юноша тоже приезжает домой редко. Еще не влюблен, в свободное время работает на стройке. 17-летняя Сана только закончила школу для одаренных девочек, мечтает стать учителем, как мама.

Сын Жусупбаевых Ерасыл/Фото из личного архива героини

14-летний Ерасыл перешел в 8 класс. Именно в этом мальчике Зура видит свое спасение. В далеком 2010 году в роддоме она потеряла ребенка. Малыш умер на седьмые сутки после рождения. Женщина тяжело переживала утрату.

Сын Жусупбаевых Ерасыл/Фото из личного архива героини

"Пустые руки и дыра в животе – именно такие ощущения у меня были. 16 числа каждого месяца я пекла торты, уговаривала Есена сходить на кладбище. Я все время боялась за своих детей, не спала ночами, слушала их дыхание. Потом уговорила мужа взять ребенка из детского дома. Мы забрали Ерасыла из дома ребенка, когда ему было восемь месяцев, детей другого возраста и пола я не смогла принять. Мне нужен был сын. Ерасыл похож на Амана, не плакал, смотрел на меня. С ним мои руки перестали быть пустыми. Старшие сыновья стали лучшими братьями для него, дочь долгое время не подозревала, что он не кровный брат. Но Ерасыл ни в коем случае не замена тому ребенку, он еще один мой сын", – говорит Зура.

Сын Жусупбаевых Ерасыл/Фото из личного архива героини

Перед самой пандемией семья решила взять из детдома еще одного ребенка. Так у супругов появилась двухлетняя Жансая. Женщина шутит, что дочка сразу научилась руководить всеми мужчинами в доме. Говорит, заводские настройки. Сейчас Жансая закончила первый класс, любит учиться. Хочет познакомиться с родной мамой, но приемную тоже любит.

Фото из личного архива героини

Три года назад супруги вновь решились взять ребенка. На этот раз повезло девятилетней Любе. Зура долго наблюдала за ней в базе данных и на страницах волонтеров. Ее мама умерла, а старшая сестра выпустилась из детдома. Материнское сердце Зуры не выдержало. Изначально семье было сложно с Любой, девочка долго адаптировалась к новой семье. Вся семья пережила огромный стресс.

"Сначала Люба завидовала домашним детям, называла их тоже детдомовскими. Позже поняла, что ей тоже повезло. Она помнит свою маму. Дети были в шоке. Все осложнялось тем, что старших детей на момент появления Любы не было, они жили в городе. Потом Люба привыкла, поняла, что ей не с кем соревноваться, что все мы родные друг другу люди, что мы семья, и никто никого не бросит. Позже они стали объединяться в шалостях. Как-то подожгли наш старый дом. Сейчас смешно, тогда было не до смеха", – говорит с улыбкой Зура.

Фото из личного архива героини

Все дети принимали друг друга с легкостью, никогда не показывали недовольство: просто еще один брат или сестра.

Изначально семья жила в старом родительском доме Есена. Позже решили построить новый. Это была мечта главы семейства, а Зура хотела, чтобы в доме были туалет и душ. Они строили свой дом долгие семь лет, недоделки еще есть. Но семье здесь комфортно, и Зуру больше не мучает совесть, что увезла детей из города.

Дом, кстати, Жусупбаевы строили сами, на разных этапах помогали односельчане, братья Есена, родственники и друзья. Женщина говорит, что кто-то, возможно, и не верил, что им удастся достроить жилье, но тем не менее, каждый год, каждое лето они брали новые кредиты и шли к мечте.



Фото из личного архива героини

"Большое окно в зале – мечта Есена. Никто в нее не верил, на суровом севере Казахстана такое неразумно. Но мы уже перезимовали здесь две зимы, и нам тепло. В доме шесть комнат, но мы собираемся в зале. Дети здесь делают уроки, лежа прямо на полу, и кино тут же смотрим, шью я тоже в зале", – поделилась многодетная мать.

Кстати, супругам изначально было стыдно оформлять пособие по опеке и патронату над детьми. Ведь они забрали их не ради денег. Однако главврач дома ребенка Багдат Калдыбековна все же настояла, чтобы семья оформила пособие. Кстати, именно она стала для Зуры личным психологом. Специалист объяснила, что поддержка от государства обязательна. Только через полтора года Жусупбаевы оформили пособие.

Фото из личного архива героини

"Государство поддерживает любую форму устройства семьи. В нашей семье есть и усыновление, и патронат, и опека. Но я не могу сказать, что мы живем на пособие. Муж работает на двух работах, я учитель и мы не зависим от этих пособий. Все, что получаем от государства, мы тратим на детей, на их развитие, их поездки, одежду. Пособие – это не какая-то поблажка или поощрение, это просто закрытие базовых потребностей детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот. Изначально мне было так стыдно получать пособие за Ерасыла, мне хотелось отчитаться за каждую копейку. Сейчас я сдаю отчет за девочек и отчитываюсь за каждый тиын. Это не миллионы, а 37 тысяч тенге. Все же пособие – это огромная помощь от государства". Зура Жусупбаева

Сейчас женщина раздумывает над очередным ребенком из детского дома, и время от времени заглядывает в базу. Она признается, что национальность будущего ребенка для их большой семьи значения не имеет.

Фото из личного архива героини

В семье Жусупбаевых работает один принцип: мама всегда права. Дома может быть не прибрано, но уроки должны быть сделаны. На беспорядок многодетная мама чаще старается закрывать глаза, но раз в месяц требует уборки в комнатах. Всем составом семья собирается только за ужином, утром все торопятся по своим делам, в обед не всегда все дома. Во время вечерней трапезы они обсуждают все, что произошло за день и делятся впечатлениями, а дети задают вопросы.

"Есен раньше "падал в обморок" от их вопросов, сейчас набирает воздух в легкие и спокойно объясняет все. Самые сложные темы на мне, со старшими проще было. Для меня самое трудное – принять историю детей, понять, что ничего уже не изменить из прошлого, от этого не сбежать. О, как бы я хотела родить их всех сама, чтобы никто и никогда не обидел их, не назвал "детдомовскими". Поэтому я учу их и себя держать лицо и отвечать, что важно не то, откуда они, а то, что рядом самые дорогие люди". Зура Жусупбаева

Фото из личного архива героини

Самое радостное для Есена и Зуры – это успехи и победы детей. Жансая к примеру, читает 150 слов в минуту. А еще ей сделали операцию, и от былого косоглазия нет и следа. Люба прекрасно говорит на казахском языке, односельчане даже восхищаются ею. Девочка стала открытой, приходит со школы и бежит обнимать маму. Ерасыл всегда помогает отцу, а Сана закончила школу и вот-вот станет студенткой. Аман завел страницу в соцсетях, и с гордостью говорит, что он каражарский. Старший сын работает, сам всего добивается, ничего не просит у родителей. Глядя на это, Зура говорит, что счастлива, и все было не зря.

Фото из личного архива героини

Тем, кто только собирается усыновить или взять под опеку ребенка, Зура советует ничего не бояться, и искать своего ребенка.

Послушав историю этой семьи, приходишь к выводу, что Есен и Зура – яркий пример концепции "Адал азамат", которую инициировал глава государства Касым-Жомарт Токаев. Ведь адал азамат – это человек, обладающий лучшими качествами, который добросовестно трудится и добивается заслуженного успеха, ставя честность и справедливость превыше всего.