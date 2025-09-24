В Канаде нашли легкий способ сделать человека счастливее

Специалисты Университета Британской Колумбии в Канаде проанализировали данные опроса более 41 тыс. человек и пришли к выводу, что люди чувствуют себя счастливее, если проводят повседневные занятия вместе с другими людьми, а не в одиночку, сообщает Zakon.kz.

По данным Social Psychological and Personality Science, эксперты просили участников четырех волн исследования, которые проводились в 2010, 2012, 2013 и 2021 годах, подробно описать свой прошедший день, оценить уровень счастья во время трех случайных эпизодов и указать, были ли они в этот момент в компании кого-то – лично или по телефону.

Отмечается, что социальные занятия вроде ухода за детьми или звонков исключили из вопросов. В итоге осталось более 80 типичных активностей – от домашних дел до досуга.

Согласно результатам опроса, в 296 из 297 случаев общение повышало удовольствие от занятия. Исключением стала лишь уборка кухни в 2021 году, которая оказалась чуть менее приятной в компании.

Как уточняет издание, наибольший прирост счастья давали совместные прием пищи и напитков. За ними следовали поездки, прогулки, спорт и другие активные формы досуга. Даже традиционно "одиночные" занятия – чтение, рукоделие или дорога на работу – становились заметно приятнее, если рядом был кто-то еще.

Также специалисты говорят, что исключили вероятность того, что более счастливые люди чаще выбирают компанию. Они учли исходное настроение участников. Связь общения и удовольствия от активности сохранилась, что подтверждает прямой эффект социальной вовлеченности.

Ранее сообщалось, что Казахстан занимает третье место в рейтинге самых счастливых стран мира.