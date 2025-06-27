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Советы

Как просто и эффективно сохранить в браке счастливые отношения

отношения, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 22:14 Фото: freepik
Специалисты Силезского университета опросили более 450 человек из Польши, Индонезии и Непала и пришли к выводу, что публичные проявления нежности – это один из самых эффективных способов сохранить счастливые отношения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал PLOS One, пары, которые чаще обнимаются и целуются не только дома, но и в общественных местах, ощущают большую близость, меньше подвержены стрессу и в целом чувствуют себя счастливее.

По мнению ученых, подобные жесты не только укрепляют романтическую связь, но и улучшают психоэмоциональное состояние обоих партнеров. Особенно это важно в культурах, где физическая близость не считается нормой в общественном пространстве.

Отмечается, что предыдущие исследования показали, что совместные банковские счета могут стать дополнительным фактором стабильности в отношениях. А вот дефицит ласки – один из главных источников недовольства в браке, особенно у мужчин.

Ранее психологи рассказали, как быть, если партнер вызывает отвращение.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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