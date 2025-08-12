#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Для лечения ожогов в Швеции разработали "кожу в шприце"

разработка, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 01:53 Фото: pixabay
Специалисты Университета Линчепинга разработали инновационный гель с живыми клетками – "кожу в шприце", которую можно использовать для пересадки при лечении ожогов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Advanced Healthcare Materials, при ожогах часто пересаживают только верхний слой кожи – эпидермис. Однако такая пересадка приводит к образованию грубых рубцов, так как отсутствует более глубокий и сложный слой – дерма. Именно дерма содержит кровеносные сосуды, нервы и волосяные фолликулы, которые отвечают за эластичность и полноценное функционирование кожи.

Отмечается, что создать дерму в лаборатории сложно, так как она состоит из множества разных структур. Специалисты решили найти другой подход: пересадить "строительные блоки" – клетки соединительной ткани (фибробласты), которые легко выращиваются в лаборатории и могут превращаться в разные типы клеток в зависимости от нужд организма.

Согласно данным портала, для этого клетки выращивали на крошечных желатиновых шариках, похожих по составу на коллаген кожи. Чтобы гель с такими шариками удерживался на месте раны, ученые смешали его с гиалуроновой кислотой и соединили компоненты с помощью химической реакции, образовав прочный и удобный для нанесения материал – "кожу в шприце".

Также портал пишет, что в эксперименте небольшие пластинки из такого геля напечатали на 3D-принтере и имплантировали под кожу мышей. Клетки успешно выжили, начали вырабатывать вещества для создания новой дермы, а в трансплантатах образовались кровеносные сосуды – важный шаг для выживания тканей в организме.

Ученые уверены, что новый материал может стать эффективным средством для восстановления полноценной кожи у пациентов с ожогами. Но для подтверждения эффективности новой методики нужны дополнительные исследования.

Ранее сообщалось, что японские ученые создали роботизированное лицо с живой кожей.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
