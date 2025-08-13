#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Стоит ли ожидать магнитные бури в ближайшие дни

Магнитные бури, прогноз: ученые , фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 21:26 Фото: chatgpt
С утра 13 августа специалисты фиксируют быстрое снижение всех основных показателей солнечной активности, сообщает Zakon.kz.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, уменьшилась как мощность солнечных вспышек, так и воздействие на Землю потоков плазмы из корональных дыр.

Скорость солнечного ветра вблизи планеты начала снижаться примерно с 10:00 по времени Астаны, что свидетельствует о выходе Земли из быстрых потоков солнечной плазмы, в которых она находилась с конца прошлой недели. Одновременно наблюдаются признаки снижения вспышечной активности: фоновое рентгеновское излучение Солнца упало почти втрое, примерно во столько же раз уменьшилась мощность фиксируемых вспышек.

При этом обстановка на Солнце остается нестабильной: на поверхности звезды сохраняется большое количество центров активности, включая новые и быстро растущие. Однако вероятность появления крупных вспышек в ближайшие 2-3 дня оценивается как крайне низкая. Геомагнитная обстановка вернулась в "зеленую" зону.

По прогнозам специалистов, заметные изменения в солнечной активности могут произойти не раньше начала выходных.

Тем временем в их прогнозе сообщается, что магнитные бури ожидаются 5-7 сентября. 

12 августа сообщалось, что на Солнце возобновились выбросы гигантских протуберанцев. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
