Когда Землю накроют магнитные бури – прогноз ученых

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН 9 ноября сформировала новую модель воздействия солнечной активности на Землю до середины будущей недели, сообщает Zakon.kz.

Согласно расчетам, в ближайшие дни к планете должны подойти два выброса плазмы – один от вспышки средней мощности, второй от недавней X-вспышки, зафиксированной на Солнце.

Первый поток солнечного ветра связан с событием класса M1.7, произошедшим 7 ноября. Он остался почти незамеченным на фоне тогдашнего прогноза рекордной магнитной бури, однако теперь ожидается его влияние на магнитосферу Земли. Воздействие оценивается как умеренное – буря уровня G2, которая может проявиться уже в первой половине завтрашнего дня.

Главный выброс – результат мощной X-вспышки – по предварительным данным, не окажет сильного фронтального воздействия. Расчеты показывают, что наиболее плотные части плазменного облака пройдут севернее и не достигнут экваториальной плоскости планет. При таком сценарии геомагнитная активность, по оценкам, ограничится уровнями G2-G3.

По мнению специалистов, такие прогнозы выглядят сравнительно благоприятно: "буря G2 – это, конечно, нештатная ситуация, но гораздо лучше, чем G4, характерная для фронтальных выбросов из центра солнечного диска".

Ожидается, что основной выброс плазмы достигнет Земли поздно во вторник. Точные параметры геомагнитного воздействия будут уточнены по мере поступления новых данных с космических обсерваторий.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошла сильная вспышка, плазма направлена на Землю.

