#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
526.02
607.55
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
526.02
607.55
6.5
Наука и технологии

Когда Землю накроют магнитные бури – прогноз ученых

Солнце, Земля, магнитные бури, ученые, прогноз , фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2025 23:38 Фото: xras.ru
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН 9 ноября сформировала новую модель воздействия солнечной активности на Землю до середины будущей недели, сообщает Zakon.kz.

Согласно расчетам, в ближайшие дни к планете должны подойти два выброса плазмы – один от вспышки средней мощности, второй от недавней X-вспышки, зафиксированной на Солнце.

Первый поток солнечного ветра связан с событием класса M1.7, произошедшим 7 ноября. Он остался почти незамеченным на фоне тогдашнего прогноза рекордной магнитной бури, однако теперь ожидается его влияние на магнитосферу Земли. Воздействие оценивается как умеренное – буря уровня G2, которая может проявиться уже в первой половине завтрашнего дня.

Главный выброс – результат мощной X-вспышки – по предварительным данным, не окажет сильного фронтального воздействия. Расчеты показывают, что наиболее плотные части плазменного облака пройдут севернее и не достигнут экваториальной плоскости планет. При таком сценарии геомагнитная активность, по оценкам, ограничится уровнями G2-G3.

По мнению специалистов, такие прогнозы выглядят сравнительно благоприятно: "буря G2 – это, конечно, нештатная ситуация, но гораздо лучше, чем G4, характерная для фронтальных выбросов из центра солнечного диска".

Ожидается, что основной выброс плазмы достигнет Земли поздно во вторник. Точные параметры геомагнитного воздействия будут уточнены по мере поступления новых данных с космических обсерваторий.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошла сильная вспышка, плазма направлена на Землю.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Магнитные бури накроют Землю: ученые опубликовали прогноз на апрель
19:32, 01 апреля 2025
Магнитные бури накроют Землю: ученые опубликовали прогноз на апрель
Магнитных бурь не будет до конца июня – прогноз ученых
04:42, 06 июня 2024
Магнитных бурь не будет до конца июня – прогноз ученых
Магнитных бурь не будет до конца июля – прогноз ученых
05:59, 06 июля 2024
Магнитных бурь не будет до конца июля – прогноз ученых
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: