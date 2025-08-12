На Солнце возобновились выбросы гигантских протуберанцев

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований заявили о том, что новый гигантский протуберанец был выброшен Солнцем в ночь на 12 августа после двух недель затишья, сообщает Zakon.kz.

Об этом они написала в Telegram.

"На Солнце после примерно двухнедельного перерыва возобновились выбросы гигантских протуберанцев. Последний раз о крупном событии такого рода сообщалось 31 июля, когда с восточного края Солнца в космос подряд было выброшено две таких структуры. Вчера, 11 августа, вблизи южного полюса Солнца был зарегистрирован новый крупный объект. Время наблюдения – между 21 и 24 часами по московскому времени", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в целом у протуберанцев, которые могут происходить почти в любой точке Солнца, меньше вероятность долететь до Земли, чем у вспышек, которые никогда не случаются у солнечных полюсов. Кроме того, даже в тех случаях, когда это случается, требуется дополнительное стечение обстоятельств, чтобы на пути протуберанца оказалась Земля.



"В данном случае гигантское солнечное волокно также улетело явно в сторону. В то же время протуберанцы бьют "хотя и редко, но метко". В случае попадания по планете именно они вызывают самые сильные бури высших геомагнитных уровней. Последний раз крупный протуберанец попадал в Землю в начале июня, вызвав тогда магнитную бурю уровня G4 (предпоследний уровень по 5-балльной шкале)", – рассказали в лаборатории.

По словам экспертов, на неделе возможны новые события такого рода.

Протуберанцы – это гигантские образования из раскаленного газа, которые поднимаются и удерживаются над поверхностью Солнца магнитным полем. Они выглядят как яркие, светящиеся выступы или волокна, часто наблюдаемые во время солнечных затмений.



Также 11 августа сообщалось, что взрывной выброс плазмы произошел на Солнце.